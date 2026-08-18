Trecho de avenida em Cariacica é interditado para obras de viaduto e mergulhão

As obras do novo viaduto e mergulhão de Alto Lage, em Cariacica, continuam e, devido a isso, o trânsito está com uma nova alteração. Um trecho da Avenida Mário Gurgel, na pista marginal principal, na altura da Obramax, no sentido Itacibá–Viana, foi interditado na última segunda-feira (17).
O secretário de Obras, Weverton Moraes, esclarece que esta intervenção permitirá a escavação da via para a construção do Mergulhão. De acordo com ele, durante o período, também será necessário realizar a realocação de cinco postes no trecho, além da implantação de novas redes de esgoto e drenagem.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, os motoristas que trafegam pela região devem utilizar o desvio pelo canteiro central. Além disso, não foram fornecidas as informações sobre a duração deste bloqueio.