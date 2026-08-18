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Em Alto Lage

Trecho de avenida em Cariacica é interditado para obras de viaduto e mergulhão

Publicado em

18 ago 2026 às 11:54
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage Cláudio Postay | Prefeitura de Cariacica

As obras do novo viaduto e mergulhão de Alto Lage, em Cariacica, continuam e, devido a isso, o trânsito está com uma nova alteração. Um trecho da Avenida Mário Gurgel, na pista marginal principal, na altura da Obramax, no sentido Itacibá–Viana, foi interditado na última segunda-feira (17).


O secretário de Obras, Weverton Moraes, esclarece que esta intervenção permitirá a escavação da via para a construção do Mergulhão. De acordo com ele, durante o período, também será necessário realizar a realocação de cinco postes no trecho, além da implantação de novas redes de esgoto e drenagem.


Segundo a Prefeitura de Cariacica, os motoristas que trafegam pela região devem utilizar o desvio pelo canteiro central. Além disso, não foram fornecidas as informações sobre a duração deste bloqueio.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Central Carapina

Mulher morre e outra fica ferida durante ataque a tiros na Serra

Publicado em 18/08/2026 às 11:29

Uma mulher morreu e outra, de 26 anos, ficou ferida após um ataque a tiros em Central Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). A sobrevivente contou à Polícia Militar que foi atingida por disparos feitos por duas pessoas que passaram de carro pelo local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.


Segundo a vítima, os tiros tinham como alvo dois homens que estavam próximos a elas, mas não há confirmação de que os disparos os atingiram. Em uma gravação no local é possível escutar os disparos (ouça acima).


As duas mulheres foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, mas uma delas morreu no local. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permanece em atendimento.


A Prefeitura da Serra informou que a Guarda Municipal presta apoio à Polícia Militar no policiamento da região e que a ocorrência não afetou o funcionamento de comércios e escolas. 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Investigação

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Publicado em 18/08/2026 às 09:36

Uma mulher de 53 anos, identificada como Maria Silvana dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.


Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e, em uma análise preliminar, não identificou sinais evidentes de violência no corpo da vítima. O celular de Maria e outro aparelho telefônico encontrados na residência foram recolhidos para perícia e poderão auxiliar nas investigações.


O caso é investigado pela Delegacia de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil aguarda o laudo do Serviço Médico Legal (SML) para identificar a causa da morte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Carga de caminhão interdita trecho da Leste-Oeste em Vila Velha

Publicado em 17/08/2026 às 16:57
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha Leitor AG

A carga de um caminhão interditou o Viaduto Leste-Oeste, no sentido do bairro Araçás, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (17). 


Segundo a Guarda Municipal, o trecho foi bloqueado para veículos durante a retirada da carga da via. Não há informações sobre qual era o material transportado nem sobre feridos.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Ciclista morre após queda envolvendo caminhão em Bom Jesus do Norte

Publicado em 17/08/2026 às 15:50

Um ciclista de 63 anos morreu na manhã desta segunda-feira (17) após se desequilibrar e atingir o para-choque de um caminhão durante a queda, no Centro de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Aluízio Pereira de Souza, chegou a ser levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos.


O acidente aconteceu por volta das 7h20, na Avenida Carlos Xavier. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão parou imediatamente e acionou as equipes de emergência. Aluízio foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves na cabeça e no pescoço.


O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Alegre e realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.


Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.

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Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Operário

Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Batida de frente entre dois carros deixa seis feridos na ES 379, em Iúna

Publicado em 17/08/2026 às 11:52
Acidente na ES 379, em Iúna
Acidente na ES 379, em Iúna tvpluenzy

Um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol bateram de frente na noite de domingo (16), na ES 379, na zona rural de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irupi.


De acordo com a PM, o Corolla seguia no sentido Irupi, enquanto o Gol trafegava no sentido contrário. No Gol estava apenas o motorista, de 41 anos. Já no Corolla estavam o motorista, de 42 anos, e quatro passageiros, de 28, 40, 48 e 76 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto Atendimento de Irupi. O estado de saúde delas não foi informado.


Questionados sobre as causas da batida, os dois motoristas disseram não saber explicar o que provocou o acidente. Eles relataram apenas que, ao fazerem a curva, sentiram o impacto entre os veículos.


A Polícia Militar ofereceu aos dois motoristas o teste do bafômetro, mas ambos se recusaram a realizá-lo. Segundo os militares, nenhum deles apresentava sinais ou sintomas característicos de embriaguez. O Corpo de Bombeiros informou que também foi acionado, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

Publicado em 17/08/2026 às 11:30

Um motociclista de 26 anos e um jovem de 18, que estava na garupa, ficaram feridos após a moto em que estavam bater contra o portão de uma residência no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17).


Uma câmera de segurança registrou o momento em que a motocicleta atinge o portão. Com o impacto, o garupa é lançado ao chão, enquanto o condutor permanece desacordado sobre a motocicleta (assista acima).


Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. A PM informou que não foi possível obter informações sobre as circunstâncias do acidente devido ao estado de saúde das vítimas.

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Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista é resgatado após queda de 8 metros em ponte de Alegre; veja vídeo

Publicado em 16/08/2026 às 16:35

Um motociclista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte de aproximadamente 8 metros de altura na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (16). O resgate da vítima precisou ser realizado pelo Corpo de Bombeiros (veja no vídeo acima)


Em nota, a corporação informou que, devido à dificuldade de chegar ao local em que o motociclista estava, foi necessária a construção de um acesso, utilizando técnicas de salvamento em altura para a operação.


Após ser resgatada do local de risco, a vítima foi levada para uma área segura e encaminhada para unidade hospitalar de referência para avaliação médica. De acordo com os bombeiros, o motociclista apresentava suspeita de fraturas na tíbia e na fíbula, além de possíveis fraturas nas costelas.

Resgate da vítima precisou ser realizado pelo Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros de Guaçuí
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Meteorologia

Defesa Civil alerta para chuva persistente e alagamentos na Grande Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 15:20

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para possibilidade de chuva persistente e alagamentos em Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. O aviso é válido até as 19h deste domingo (16).


A orientação é para que a população redobre a atenção e evite transitar ou permanecer em vias sujeitas a alagamentos.


Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Chuva persiste no ES, mas deve perder força nos próximos dias

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/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Curva do Saldanha

Policial militar se envolve em acidente de carro em Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 13:23
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha Álvaro Guaresqui

Um policial militar bateu o carro contra um poste na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã deste domingo (16). O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o policial retornava da Corrida do Soldado, evento de corrida de rua, quando ocorreu o acidente.


Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do policial nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia

Motociclista é encontrado morto em acostamento da ES 248, em Colatina

Publicado em 16/08/2026 às 13:11

Um motociclista de 52 anos foi encontrado morto na noite de sábado (15), às margens da rodovia ES 248, próximo ao trevo de Marilândia, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma mulher viu o homem caído e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A testemunha contou aos militares que a vítima estava no acostamento. A equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte do motociclista, que não possuía habilitação. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 23h25 e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

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