Quaest: Casagrande tem 31% e Evair e Maguinha, 18% dos votos válidos para o Senado no ES

Renato Casagrande (PSB) continua liderando a preferência do eleitor para o Senado no Espírito Santo para as eleições deste domingo (4). Nova rodada da pesquisa Quaest feita a pedido da TV Gazeta, divulgada neste sábado (3), véspera das Eleições 2026, mostra que o ex-governador do Estado tem 31%, considerando os votos válidos.
Na sequência, estão empatados, com 18% cada um, Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL). O senador Fabiano Contarato (PT) está com 10% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Rose de Freitas (MDB) e Sérgio Meneguelli (PSD), ambos com 8%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Rose e Meneguelli estão tecnicamente empatados com Marcos do Val (Avante), que aparece com 5%. Callegari (DC) e Professor Fabian (PSol) têm 1% cada um. Ambos empatam com Do Val, no limite da margem de erro. Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) não pontuaram nesta rodada.
Neste levantamento, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo (4). Para este cálculo, a Quaest explica que foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral no Espírito Santo.
No cenário de votos totais da pesquisa estimulada, que inclui brancos, nulos e indecisos, Casagrande mantém 25%, mesmo resultado da pesquisa anterior, de 25 de setembro. Em agosto, tinha 28%.
Na sequência, Maguinha aparece empatada com Evair, ambos com 15%. Maguinha tinha 9% em setembro e 6% em agosto. Evair tinha 6% em setembro e 5% em agosto.
Fabiano Contarato está com 9%, mesma pontuação das duas rodadas anteriores. Rose de Freitas aparece com 7% nesta rodada, mesma pontuação do mês passado, enquanto em agosto pontuou 9%. Sergio Meneguelli tem 7%; em setembro, registrou 11% e em agosto, 10%. Contarato, Rose e Meneguelli estão tecnicamente empatados.
Marcos do Val (Avante) pontua 3% nesta pesquisa mais recente, e tinha 4% nas duas rodadas anteriores. Rose, Meneguelli e Do Val estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
Rodney Miranda e Professor Fabian têm 1%, mesma pontuação da rodada anterior. Em agosto, ambos tinham alcançado 2%. Já Callegari (DC) tem 1%, mantendo a mesma pontuação das duas rodadas anteriores. Leonardo Monjardim aparece com 1%, na anterior não pontuou e em agosto tinha 1%. Os quatro estão tecnicamente empatados com Do Val.
No recorte espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 63% dos entrevistados afirmam que ainda estão indecisos. Na rodada anterior, eles representavam 67% dos eleitores e, em agosto, eram 84%.
Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga, está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato é de oito anos.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.
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