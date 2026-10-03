Quaest: Casagrande tem 31% e Evair e Maguinha, 18% dos votos válidos para o Senado no ES

Renato Casagrande (PSB) continua liderando a preferência do eleitor para o Senado no Espírito Santo para as eleições deste domingo (4). Nova rodada da pesquisa Quaest feita a pedido da TV Gazeta, divulgada neste sábado (3), véspera das Eleições 2026, mostra que o ex-governador do Estado tem 31%, considerando os votos válidos.





Na sequência, estão empatados, com 18% cada um, Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL). O senador Fabiano Contarato (PT) está com 10% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Rose de Freitas (MDB) e Sérgio Meneguelli (PSD), ambos com 8%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.





Rose e Meneguelli estão tecnicamente empatados com Marcos do Val (Avante), que aparece com 5%. Callegari (DC) e Professor Fabian (PSol) têm 1% cada um. Ambos empatam com Do Val, no limite da margem de erro. Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) não pontuaram nesta rodada.





Neste levantamento, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo (4). Para este cálculo, a Quaest explica que foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral no Espírito Santo.