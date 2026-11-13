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"Dor imensa"

Mãe fala pela 1ª vez sobre morte de menino atropelado em festa da vitória de Lula no ES

Em sessão na Assembleia Legislativa, Cíntia Fernandes afirmou que o atropelamento foi motivado por questões políticas e pediu que o responsável seja punido

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:53

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:53
Cíntia Fernandes dos Santos, mãe de Ricardo Fernandes dos Santos Batista, disse acreditar que motorista que atropelou o filho cometeu um crime.
Cíntia Fernandes dos Santos pediu justiça pela morte do filho Ricardo Fernandes dos Santos Batista Reprodução

Cíntia Fernandes dos Santos, mãe do adolescente que morreu após passar 13 dias internado em decorrência de um atropelamento sofrido durante uma festa de comemoração à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, manifestou-se sobre o ocorrido pela primeira vez nesta sexta-feira (13).


Para Cíntia, que participou de sessão da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o atropelamento foi um crime motivado por questões políticas. Ricardo Fernandes dos Santos Batista, de 12 anos, estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por um carro em 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições, na localidade de São Bento. 


“Ele foi cruelmente atropelado por um fascista de direita que, em redes sociais, afirmou o crime que ele cometeu”, disse a mãe do adolescente. "Ele estava em um momento de comemoração com os amigos. Ele estava muito feliz."


Cíntia se referiu, durante a fala, a supostas mensagens enviadas pelo motorista do carro em um grupo de aplicativo de conversas. Os registros constam em um relatório elaborado pela comissão da Ales com denúncias de casos de violência política no Estado


Conforme o documento, o motorista teria escrito: “Meu partido não ganhou, não. Mas da carreata de vocês mandei 2 pra pqp.” Outro adolescente de 16 anos pilotava a moto.

Muito emocionada, a mãe de Ricardo disse que sente “uma dor imensa” e contou que o filho era muito querido na região. “A cada dia que passa, a dor aumenta muito mais. A saudade vem muito mais forte. Meu filho era um menino muito bom [...] um menino muito amado. Não fazia mal pra ninguém, não perturbava ninguém. Por onde passava, ele fazia muitas amizades.”


Cíntia também relatou como foram os dias do adolescente no hospital. Segundo ela, ainda antes de ser intubado, o menino precisou ser reanimado. Ricardo sofreu ferimentos graves em uma das pernas, passou por quatro cirurgias e chegou a correr risco de amputação. 


“Nessas duas semanas, ele sofreu tanto naquele leito. Ele passou por quatro cirurgias na perna, até que, depois de 13 dias, não suportou a dor e acabou me deixando, faltando um dia para o aniversário dele."


Por fim, a mãe do adolescente pediu justiça. "Eu só quero que a justiça seja feita, porque meu filho não merecia ter a vida tirada por um fascista."

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