Como crescimento da energia solar 'escandalosamente barata' desafia todas as projeções

A redução dos custos de geração da energia solar ocasionou um crescimento inesperado desta fonte de eletricidade Getty Image

A produção de energia solar mundial atingiu uma marca histórica.

Uma década atrás, ela tinha pouca relevância em escala global, fornecendo apenas 1% da eletricidade do planeta.

Mas, em 2026, é quase certo que a energia solar atingirá a marca de 10%, superando a de origem nuclear, que era um pilar da geração de eletricidade desde o final da década de 1970.

Em todo o mundo, a geração de eletricidade solar superou discretamente a energia nuclear em 2025, segundo estatísticas do centro de estudos energéticos Ember, com sede no Reino Unido.

Uma análise realizada pela BBC, com base nos dados do Ember correspondentes a 12 meses até setembro de 2026, demonstra que a energia solar já superou claramente a nuclear, produzindo 13% a mais de eletricidade.

"A energia solar gerando mais eletricidade do que todas as centrais nucleares do mundo, sem dúvida, é uma estatística incrível", afirma Dave Jones, um dos fundadores do Ember.

Aqui estão sete razões que fizeram com que a energia solar se tornasse uma força aparentemente "incontrolável" e como ela poderá evoluir no futuro.

1. Força subestimada

"A energia solar, agora, é o motor da transição energética", afirma o professor de política energética e climática Jan Rosenow, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

A energia solar passou a ser a fonte de energia verde com crescimento mais rápido na história humana e, de longe, a principal fonte inovadora de geração elétrica em escala mundial.

Em 2025, a geração solar atendeu 75% do aumento da demanda global de eletricidade, superando a eólica — que também vem crescendo, embora a um ritmo mais lento.

"Foi inesperado", destaca Rosenow. Para ele, as projeções convencionais subestimaram o desenvolvimento da energia solar, ano após ano.

Organismos como a Agência Internacional de Energia (AIE) consideraram que o crescimento seria linear e a redução dos custos se daria lentamente. Eles erraram nas duas suposições.

Em 2026, diversas fontes indicam que a geração solar irá superar amplamente a energia nuclear em nível global.

A geração nuclear se manteve mais ou menos estável desde o ano 2000, enquanto a solar se multiplicou em cerca de 2,7 mil vezes.

Os dados do Ember demonstram que a geração solar superou a nuclear por pequena margem em 2025. E, em 2026, com quase toda certeza, a diferença irá se ampliar.

2. 'Escandalosamente barata'

A energia solar é uma tecnologia madura há cerca de 15 anos. Em 2020, ela passou a ser a fonte de eletricidade mais barata da história.

Desde então, o setor se expandiu, a eficiência aumentou e a quantidade de silício e prata empregada nos painéis solares foi reduzida, diminuindo ainda mais seus preços, segundo Jones.

"A enorme escala de fabricação chinesa e o excesso de capacidade atual levaram os preços dos módulos a mínimos históricos", explica Rosenow.

Particularmente, a forte queda dos preços dos painéis entre 2023 e 2024 trouxe o que Jones denomina de era da energia solar "escandalosamente barata".

"Um painel sozinho é incrivelmente barato", ele conta. "Ele custa bem menos de US$ 100 [cerca de R$ 550] e continuará gerando eletricidade durante 30 ou 40 anos, sem necessidade de praticamente nenhuma intervenção."

Mas os benefícios não são apenas econômicos. Pesquisadores calcularam que o aumento da geração eólica e solar nos Estados Unidos gerou US$ 249 bilhões (cerca de R$ 1,37 trilhão) em benefícios climáticos e sanitários, entre 2019 e 2022.

3. Adoção global

Os Estados Unidos impuseram diversas tarifas aos produtos solares, mas ainda são o segundo país em capacidade instalada. E esta capacidade continua disparando, principalmente nos Estados em que o presidente americano, Donald Trump, venceu as eleições de 2024.

Atualmente, os Estados Unidos dispõem de capacidade solar suficiente para abastecer mais de um terço dos lares do país.

O auge da energia solar no mercado interno chinês está desacelerando, mas suas exportações de produtos solares a baixos preços continuam aumentando Getty Images

"Sem dúvida, as tarifas e outras políticas federais que limitam o crescimento das energias renováveis irão aumentar os custos e retardar sua expansão, em relação ao o que poderíamos observar", explica Alicia Zhao, especialista em descarbonização da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

"Mas a economia é um dos principais motivos por que a energia solar cresceu tão rápido", segundo ela.

"Mesmo com os custos mais altos, ela continua sendo uma das formas mais baratas de energia elétrica verde nos Estados Unidos. E continua sendo construída, independentemente das divisões políticas."

Por outro lado, a Índia está deixando de lado os combustíveis fósseis com muito mais rapidez do que a China. Nos dois últimos anos, a nova capacidade solar do país atendeu 60% do aumento da sua demanda de eletricidade.

Na Austrália, mais de quatro milhões de lares já contam com painéis solares nos telhados. Este número representa mais de um terço de todas as residências do país.

4. Combustíveis fósseis pouco confiáveis

Países como o Paquistão e o Líbano também começaram a instalar energia solar a velocidades vertiginosas. E, na África, são instalados cerca de 100 mil painéis solares por dia.

Este fator é especialmente evidente em muitos países africanos, onde os geradores domésticos a diesel são essenciais, devido à falta de confiabilidade das redes elétricas. Como alternativa, os painéis solares para telhados, quase todos importados da China, realmente decolaram.

A Etiópia chegou a proibir a importação de carros a gasolina e a diesel para reduzir sua dependência do petróleo e a contaminação ambiental, segundo Jones.

A energia solar também está fornecendo eletricidade rapidamente em locais onde as redes movidas a combustíveis fósseis não conseguem satisfazer a demanda.

5. A revolução das baterias

Naturalmente, só é possível produzir energia solar durante o dia, quando o sol está brilhando. E, para que ela seja disponível a qualquer momento, as placas geradoras devem ser combinadas com baterias.

Felizmente, os custos das baterias tiveram sua própria revolução, o que transformou sua capacidade de respaldar a expansão da energia solar.

"A combinação de energia solar e armazenamento normalmente já é mais barata do que construir novas centrais fósseis em regiões com boa incidência de luz solar", explica Rosenow.

"As baterias resolveram, em grande parte, o problema diário de transferir a energia solar gerada ao meio-dia para o horário da noite."

A energia solar, segundo Rosenow, passou de ser a quinta maior fonte de eletricidade do Paquistão em 2023 para se tornar a principal, em 2025.

Na Califórnia (EUA), por exemplo, a combinação de placas solares e baterias forneceu, em média, mais de 25% da demanda de energia entre 19 e 21 horas, durante o primeiro semestre de 2026.

Estados americanos como Vermont estão construindo sistemas integrados de baterias domésticas conectadas à rede, normalmente associadas a painéis solares.

Mas continuam existindo obstáculos para o armazenamento a longo prazo, necessário para períodos prolongados de nebulosidade ou para compensar as diferenças entre as estações.

Por isso, Rosenow destaca que a integração da energia solar ao sistema elétrico permanece sendo fundamental.

A energia solar passou de ser a quinta maior fonte de eletricidade do Paquistão em 2023 para se tornar a principal em 2025, segundo Rosenow Getty Images

O Paquistão passou a ser um exemplo surpreendente da revolução solar. Sua expansão foi extraordinariamente rápida.

Em 2019, a energia solar fornecia menos de 2% da eletricidade do país. Hoje, ela representa 24%, impulsionada por uma combinação de eletricidade de rede cara e instável e de painéis baratos importados da China.

"O que é realmente incrível sobre o Paquistão é que a maior parte do auge solar saiu diretamente do bolso das pessoas", explica Jones. "As pessoas conseguem pagar sem precisar pedir empréstimos."

Uma história similar está sendo desenvolvida em outros países do chamado "cinturão solar", que vai do Líbano até a Nigéria.

"A energia solar permite às famílias agir sem esperar os governos ou as companhias de eletricidade", afirma Rosenow. "Em tempos de incertezas, esta velocidade e a independência são extremamente valiosas."

6. Eletrificar tudo

A energia solar é considerada uma peça-chave do avanço rumo à eletrificação da economia, substituindo os combustíveis fósseis em setores que, tradicionalmente, não dependiam de eletricidade, como o transporte por meio de veículos elétricos

A eletrificação foi selecionada como um dos grandes temas das negociações climáticas da ONU, realizadas este ano na Turquia.

"É nesta direção que vai a energia solar", defende Jones. "Ela não será apenas a rainha da eletricidade, mas a rainha de toda a energia."

Mas tudo isso exige planejamento, alertou recentemente Julia Souder, diretora-executiva do Conselho de Armazenamento de Energia de Longa Duração.

"Existe um risco inerente na eletrificação descontrolada", escreveu ela, em um artigo para a rede internacional Ren21, "e acrescentar enormes cargas novas sem incorporar flexibilidade cria um sistema frágil. A eletrificação não é automaticamente resiliente."

Para Rosenow, os limites atuais da energia solar não são os painéis, nem os custos, mas as redes elétricas, o armazenamento e a velocidade em que a demanda é eletrificada.

"A grande pergunta não é mais se a energia solar continuará crescendo, mas se os nossos sistemas elétricos e instituições poderão acompanhar o seu ritmo."

Nos Estados Unidos, os centros de dados e a eletrificação estão impulsionando o crescimento da demanda de energia elétrica de uma forma que não se via há décadas, segundo Zhao.

"As energias renováveis já representam mais de 90% da nova capacidade instalada nos Estados Unidos", afirma ela.

"A necessidade de contar com eletricidade segura e rapidamente implementável poderá criar uma oportunidade crucial para que as energias renováveis continuem crescendo, mesmo sem o apoio do atual governo federal do país."

7. Tecnologia em expansão

Nos últimos anos, os painéis solares portáteis, conhecidos como "solar de balcão", se popularizaram rapidamente pela Alemanha.

Eles geram menos eletricidade que os painéis de telhado, mas levam a energia diretamente para as moradias através de uma tomada convencional. E foram aprovados em vários países e Estados americanos, como a Califórnia.

Paralelamente, a energia agrovoltaica (que combina a produção de alimentos com a geração solar), apresenta-se como uma solução para os questionamentos sobre o uso da terra por grandes instalações solares.

Em Kentucky, nos Estados Unidos, uma usina solar paga a um agricultor local para que suas ovelhas pastem em meio aos painéis, produzindo carne criada em pastos e mantendo, ao mesmo tempo, o mato e as ervas daninhas sob controle.

Outras tecnologias, como as usinas solares flutuantes, as centrais de espelhos, os painéis de perovskita e as janelas solares, também poderão passar por crescimento considerável nos próximos anos.

Qual o futuro da energia solar?

Em 2026, a capacidade solar mundial continuará crescendo, mas o ritmo da expansão poderá se desacelerar pela primeira vez, segundo Jones.

No Estado americano de Kentucky, uma usina solar paga a um agricultor local para que suas ovelhas pastem entre os painéis solares; desta forma, pode-se obter carne de animais alimentados com pasto, mantendo o mato e as ervas daninhas sob controle Getty Images

O principal motivo é a China.

No ano passado, o país modificou seu sistema de gestão e apoio a novas instalações solares, provocando uma onda de projetos em 2025 para utilizar o regime de preços anterior.

Mas, no restante do mundo, a situação é diferente.

"Se você excluir a China, este ano estão sendo instalados mais painéis solares do que no ano passado", explica Jones.

A Agência Internacional de Energia prevê que, em 2030, a geração solar terá sido duplicada em relação aos níveis de 2025, superando a energia hidrelétrica para se tornar a terceira maior fonte de eletricidade do planeta.

"Em lugares onde a eletricidade da rede é cara e pouco confiável, a lógica econômica continua levando as pessoas em direção à energia solar", segundo Rosenow.

"Existe uma ressalva: se a importação dos painéis solares chineses passar a ser difícil, esta expansão não se verificará com a mesma rapidez."

Nos últimos tempos, as más notícias em relação ao clima se multiplicaram.

Mas o sucesso da energia solar demonstra que também estamos avançando de formas que ninguém havia previsto.

Uma década atrás, "ninguém sequer imaginava que isso pudesse ocorrer", segundo Jones. E ele destaca que o crescimento da eletricidade limpa gerou redução direta da construção de centrais movidas a carvão.

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