Evento de games em Vitória terá PS5 com GTA VI para jogar de graça

Entre os destaques estão concursos de K-pop, disputas de cosplay, torneios de Just Dance e Beyblade, jogos de cartas e de tabuleiro, além de batalhas de rima e dança no estilo All Style. As atividades serão divididas entre as áreas Geek & Pop e Cultura Urbana.





Na programação de Cultura Urbana, a batalha All Style acontece no dia 20 de novembro, das 17h às 18h30, no palco secundário. As inscrições serão presenciais, uma hora antes da disputa. A premiação será de R$ 300 para o primeiro lugar e R$ 200 para o segundo.





Já a batalha de rima será realizada no dia 21, das 18h às 19h, com oito participantes selecionados. O vencedor receberá R$ 1 mil, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 500.