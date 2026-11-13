Evento de games em Vitória terá PS5 com GTA VI para jogar de graça

Os fãs de games e cultura geek terão dois dias de programação em Vitória. O Headscon XP ES 2026 acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no Sesi de Jardim da Penha, com atrações de K-pop, cosplay, dança, competições de jogos e até a oportunidade de jogar GTA VI gratuitamente no PS5. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo site do evento.
O projeto inclui competições, atividades interativas e premiações para os participantes. As informações completas estão disponíveis no edital. Além disso, o público poderá jogar GTA VI gratuitamente em consoles PS5.
Entre os destaques estão concursos de K-pop, disputas de cosplay, torneios de Just Dance e Beyblade, jogos de cartas e de tabuleiro, além de batalhas de rima e dança no estilo All Style. As atividades serão divididas entre as áreas Geek & Pop e Cultura Urbana.
Na programação de Cultura Urbana, a batalha All Style acontece no dia 20 de novembro, das 17h às 18h30, no palco secundário. As inscrições serão presenciais, uma hora antes da disputa. A premiação será de R$ 300 para o primeiro lugar e R$ 200 para o segundo.
Já a batalha de rima será realizada no dia 21, das 18h às 19h, com oito participantes selecionados. O vencedor receberá R$ 1 mil, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 500.
O torneio de Beyblade também está marcado para o dia 21, das 11h às 18h, com inscrições gratuitas pela plataforma Sympla. Já as atividades de cosplay incluem desfiles tradicionais e interpretativos, com R$ 3 mil em premiações, além de seletivas para competições nacionais e internacionais, como o World Cosplay Summit (WCS), disputado em duplas, e o Cosplay World Masters (CWM), na categoria individual.
O público também poderá visitar a sala interativa “O Multiverso das Sagas”, que contará com mesas de RPG, atividades de Live Action Role-Playing (LARP) e desafios em equipe.
As inscrições para a maioria das competições, incluindo K-pop, Just Dance, batalha de rima e Beyblade, seguem até 13 de novembro. Para algumas categorias de cosplay, o prazo vai até 18 de novembro. Os regulamentos e formulários estão disponíveis nos editais de cada modalidade.
Cosplay
Desfiles Cosplay
Data: 20/11 e 21/11
Horário 14h–15h
Local: XP Palco principal
Apresentação Cosplay
Data: 20/11
Horário: 15h–16h
Local: XP Palco principal
WCS
Data: 21/11
Horário: 16h30–17h30
Local: XP Palco principal
CWM
Data: 20/11
Horário: 18h–19h
Local: XP Palco principal
KPOP
Apresentação Cover K-pop
Data: 20/11
Horário:16h30-17h30
Local: XP Palco secundário
Concurso Cover K-pop
Data: 21/11
Solo: 13h00–14h00
Grupos: 15h00–16h00
Local: XP Palco principal
Batalha de Dança All Style
Data: 20/11
Horário; 17h00–18h30
Local: XP Palco secundário
Torneio De Just Dance: Confronto X1 Solo
Data: 20/11
Horário: 17h30–20h00
Local: XP Área Just Dance
Batalhas de Rimas Batalhas de Rimas
Data: 21/11
Horário:18h–19h
Local: XP Palco secundário
Beyblade: Torneio Capixaba de Beyblade
Data: 21/11
Horário: 11h–18h
Local: Área beyblade
Sagas literárias e de fantasia
Data: 20 e 21/11
Local: Sala cultural