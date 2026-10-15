Evento de games e universo geek volta a Vitória em novembro com competições e feira interativa

Os fãs de games e cultura geek já tem um evento para marcar na agenda. A Headscon volta a Vitória nos dias 20 e 21 de novembro, com uma programação que reúne competições de jogos, eSports, cosplay e outras atrações. A edição de 2026 será realizada no Sesi de Jardim da Penha, e informações sobre ingressos e horários ainda serão divulgadas.





Entre os destaques estão quatro mostras competitivas de jogos: Mostra Capixaba, Mostra Sistema S, Mostra Amazônica e Mostra GovTech. O evento também terá arena de eSports, feira geek, espaço de jogos de tabuleiro (board games), encontros com influenciadores e atividades como Headscon Talks e Agência Collab, além de capacitações e mentorias sobre tecnologia.





A programação é voltada a diferentes públicos, de desenvolvedores e empreendedores do setor a crianças, jovens e famílias interessadas no universo dos games e da tecnologia. Além do entretenimento, a proposta inclui atividades de formação e oportunidades de conexão entre profissionais e iniciativas da área.





Criada em 2018, a Headscon é uma plataforma nacional de games, tecnologia, cultura e inovação idealizada pelo Instituto Gamecon. A iniciativa realiza ações em diferentes regiões do país, com passagens por Brasília (DF), Acre, Amazonas e Espírito Santo, reunindo atividades de formação, desenvolvimento de jogos, competições e articulação do setor.