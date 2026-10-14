Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda levam show de humor ao ES nesta quinta (15)

Brasil, Angola e França vão se encontrar através do humor no ES. O “3 Continentes – O Show” será apresentado nesta quinta-feira (15), às 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, reunindo os humoristas Maurício Meirelles, Paul Cabannes (da França) e Baptista Miranda (de Angola) em uma noite de humor, improviso e interação com o público. Os ingressos estão disponíveis pela Blue Ticket, a partir de R$ 92 (cadeira prata).





O show dos humoristas começou na internet a partir dos conteúdos produzidos para a Achismos TV, que já acumula mais de 60 milhões de visualizações. No palco, os três comediantes transformam diferenças culturais, experiências pessoais e situações do cotidiano em histórias divertidas, com perspectivas que atravessam Brasil, Angola e França.





Maurício Meirelles conduz em seu show provocações e situações do cotidiano brasileiro, enquanto Paul Cabannes compartilha seu olhar como francês vivendo no Brasil. Baptista Miranda, por sua vez, apresenta histórias, referências e experiências de sua trajetória angolana, ampliando o encontro de culturas que dá identidade ao espetáculo.





A interação com a plateia é um dos destaques da apresentação, que abre espaço para improvisos e situações inesperadas. A dinâmica entre os artistas transforma diferenças de costumes, comportamento e visão de mundo em identificação e boas risadas, fazendo com que cada sessão tenha momentos únicos.