Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Odilon Wagner e Marcello Airoldi trazem peça sobre Freud e C.S. Lewis a Vitória
Teatro

Odilon Wagner e Marcello Airoldi trazem peça sobre Freud e C.S. Lewis a Vitória

Apresentações serão nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, no Teatro Universitário da Ufes
Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:59

Odilon Wagner e Marcello Airoldi dão vida a encontro entre Freud e C.S. Lewis
Odilon Wagner e Marcello Airoldi dão vida a encontro entre Freud e C.S. Lewis João Caldas

O espetáculo “A Última Sessão de Freud”, do dramaturgo norte-americano Mark St. Germain, chega a Vitória para uma nova temporada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Dirigida por Elias Andreato e estrelada pelos atores Odilon Wagner e Marcello Airoldi, a peça está em cartaz há quatro anos e já foi assistida por mais de 180 mil pessoas. 


As apresentações serão nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, e 1º de novembro, às 17h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 180, e a classificação indicativa é de 14 anos. Desde a estreia, em 2022, o espetáculo soma mais de 420 apresentações e três turnês nacionais, segundo a produção.


A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), escritor, poeta e crítico literário britânico. Na história, os dois intelectuais se encontram para discutir a existência de Deus, em um embate entre o ateísmo defendido por Freud e a fé cristã de Lewis, que foi ateu antes de se tornar um dos principais defensores da fé baseada na razão.

A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), escritor, poeta e crítico literário britânico
A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), escritor, poeta e crítico literário britânico João Caldas

O diálogo entre os personagens vai além da religião e aborda temas como o sentido da vida, a natureza humana, o sexo, a morte e as relações humanas. Com humor, ironia e provocações, o texto propõe uma reflexão sobre as diferenças de pensamento e a possibilidade de convivência por meio da escuta e do diálogo.


A história se passa no consultório de Freud, na Inglaterra, em 1939, quando o psicanalista vivia exilado após fugir da perseguição nazista na Áustria. O encontro imaginário ocorre no dia em que a Inglaterra entra na Segunda Guerra Mundial, contexto que aumenta a tensão dramática entre os personagens.


Para Odilon Wagner, interpretar Freud tem sido uma experiência marcante em seus 56 anos de carreira. O ator destaca que a peça convida o público a refletir sobre a convivência entre pessoas com visões de mundo distintas e sobre a importância de uma cultura de paz.

Para Odilon Wagner, interpretar Freud tem sido uma experiência marcante em seus 56 anos de carreira
Para Odilon Wagner, interpretar Freud tem sido uma experiência marcante em seus 56 anos de carreira João Caldas

“Essa peça é um elogio ao diálogo, tão necessário em nossos tempos. Saio do teatro todos os dias mais convicto que podemos e devemos conviver pacificamente com aqueles que pensam diferente de nós”, afirma o ator.


Marcello Airoldi também destaca a receptividade do público ao debate proposto pelo espetáculo. Para ele, encontrar plateias interessadas em discussões profundas, humor e personagens complexos é especialmente significativo em um mundo marcado pela superficialidade.


Com direção que privilegia o texto e o confronto de ideias, “A Última Sessão de Freud” propõe uma reflexão sobre crenças, diferenças e relações humanas. A montagem busca mostrar como o diálogo pode abrir espaço para a compreensão mútua, mesmo diante de posições aparentemente irreconciliáveis.

Serviço

Espetáculo: A Última Sessão de Freud

Local: Teatro Universitário da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Datas e horários:

30 de outubro (sexta-feira), às 20h;

31 de outubro (sábado), às 20h;

1º de novembro (domingo), às 17h.


Ingressos: de R$ 25 a R$ 180.

Onde comprar: https://www.freud.art.br/ e https://bileto.sympla.com.br/event/123764/d/399500/s/2626605  

Classificação indicativa: 14 anos.

Duração: 90 minutos.

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.


Veja Também 

Imagina se essas músicam tivessem tido um outro rumo?

Rihanna, Anitta e Djavan: artistas que "dormiram demais", e Deus deu essas músicas para outros cantores

Cantor Tony Salles e Tomate

Tomate, Tony Salles e Psirico: veja a programação do verão em Conceição da Barra

Jurado da Dança dos Famosos estará em Vitória para festival de dança

Festival Internacional de Dança do ES terá Carlinhos de Jesus como jurado neste final de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aula de informática no Senac
Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos
Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”
Imagem de destaque
Tem carne moída em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados