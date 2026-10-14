Odilon Wagner e Marcello Airoldi trazem peça sobre Freud e C.S. Lewis a Vitória

O espetáculo “A Última Sessão de Freud”, do dramaturgo norte-americano Mark St. Germain, chega a Vitória para uma nova temporada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Dirigida por Elias Andreato e estrelada pelos atores Odilon Wagner e Marcello Airoldi, a peça está em cartaz há quatro anos e já foi assistida por mais de 180 mil pessoas.





As apresentações serão nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, e 1º de novembro, às 17h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 180, e a classificação indicativa é de 14 anos. Desde a estreia, em 2022, o espetáculo soma mais de 420 apresentações e três turnês nacionais, segundo a produção.





A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), escritor, poeta e crítico literário britânico. Na história, os dois intelectuais se encontram para discutir a existência de Deus, em um embate entre o ateísmo defendido por Freud e a fé cristã de Lewis, que foi ateu antes de se tornar um dos principais defensores da fé baseada na razão.