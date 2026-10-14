Odilon Wagner e Marcello Airoldi trazem peça sobre Freud e C.S. Lewis a Vitória

O espetáculo “A Última Sessão de Freud”, do dramaturgo norte-americano Mark St. Germain, chega a Vitória para uma nova temporada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Dirigida por Elias Andreato e estrelada pelos atores Odilon Wagner e Marcello Airoldi, a peça está em cartaz há quatro anos e já foi assistida por mais de 180 mil pessoas.
As apresentações serão nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, e 1º de novembro, às 17h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 180, e a classificação indicativa é de 14 anos. Desde a estreia, em 2022, o espetáculo soma mais de 420 apresentações e três turnês nacionais, segundo a produção.
A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), escritor, poeta e crítico literário britânico. Na história, os dois intelectuais se encontram para discutir a existência de Deus, em um embate entre o ateísmo defendido por Freud e a fé cristã de Lewis, que foi ateu antes de se tornar um dos principais defensores da fé baseada na razão.
O diálogo entre os personagens vai além da religião e aborda temas como o sentido da vida, a natureza humana, o sexo, a morte e as relações humanas. Com humor, ironia e provocações, o texto propõe uma reflexão sobre as diferenças de pensamento e a possibilidade de convivência por meio da escuta e do diálogo.
A história se passa no consultório de Freud, na Inglaterra, em 1939, quando o psicanalista vivia exilado após fugir da perseguição nazista na Áustria. O encontro imaginário ocorre no dia em que a Inglaterra entra na Segunda Guerra Mundial, contexto que aumenta a tensão dramática entre os personagens.
Para Odilon Wagner, interpretar Freud tem sido uma experiência marcante em seus 56 anos de carreira. O ator destaca que a peça convida o público a refletir sobre a convivência entre pessoas com visões de mundo distintas e sobre a importância de uma cultura de paz.
“Essa peça é um elogio ao diálogo, tão necessário em nossos tempos. Saio do teatro todos os dias mais convicto que podemos e devemos conviver pacificamente com aqueles que pensam diferente de nós”, afirma o ator.
Marcello Airoldi também destaca a receptividade do público ao debate proposto pelo espetáculo. Para ele, encontrar plateias interessadas em discussões profundas, humor e personagens complexos é especialmente significativo em um mundo marcado pela superficialidade.
Com direção que privilegia o texto e o confronto de ideias, “A Última Sessão de Freud” propõe uma reflexão sobre crenças, diferenças e relações humanas. A montagem busca mostrar como o diálogo pode abrir espaço para a compreensão mútua, mesmo diante de posições aparentemente irreconciliáveis.
Espetáculo: A Última Sessão de Freud
Local: Teatro Universitário da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Datas e horários:
30 de outubro (sexta-feira), às 20h;
31 de outubro (sábado), às 20h;
1º de novembro (domingo), às 17h.
Ingressos: de R$ 25 a R$ 180.
Onde comprar: https://www.freud.art.br/ e https://bileto.sympla.com.br/event/123764/d/399500/s/2626605
Classificação indicativa: 14 anos.
Duração: 90 minutos.
Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.