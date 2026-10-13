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Dança

Festival Internacional de Dança do ES terá Carlinhos de Jesus como jurado neste final de semana

Evento acontece entre os dias 16 e 18 de outubro, no Teatro da Ufes, ingressos disponíveis pelo site Sympla
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 17:13

Jurado da Dança dos Famosos estará em Vitória para festival de dança
Jurado da Dança dos Famosos estará em Vitória para festival de dança @bboykenin / Reprodução Instagram @carlinhodejesus

Cerca de 700 bailarinos e dançarinos vão se reunir em Vitória para três dias dedicados à arte do movimento. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Teatro da Ufes recebe a 5ª edição do Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES), com apresentações, aulas e oportunidades de formação para quem vive a dança. Um dos destaques desta edição é a presença do coreógrafo Carlinhos de Jesus, conhecido por integrar o júri do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.


Além das apresentações, o evento terá a participação de profissionais do Brasil e do exterior, workshops e a oferta de mais de 90 bolsas de estudo e intercâmbio para instituições nacionais e internacionais. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, por valores a partir de R$60 (meia-entrada).


A avaliação das apresentações contará ainda com profissionais como Rafael Gomes, coreógrafo com atuação internacional, com nomes da Espanha, Estados Unidos e outros países. O festival também terá participação internacional no palco, com as bailarinas Imie Fenwick, da Inglaterra, e Nerea Martinez, da Espanha. A programação inclui workshops, mostras e premiações com troféus, medalhas e certificados. 


O Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) foi criado em 2022 e está na quinta edição. Em 2024, a iniciativa também ganhou uma versão itinerante, com passagens por Aracruz, Fundão, Vila Velha, Serra e Vitória. Neste ano, uma edição itinerante foi realizada em setembro, em Santa Maria de Jetibá, que também contou com Carlinhos de Jesus entre os jurados.

SERVIÇO

Evento: 5° Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES)

Datas: 16 a 18 de outubro

Ingressos: site Sympla

Horários: Inicio às 13h nos três dias

Local: Teatro da Ufes, Goiabeiras, Vitória

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