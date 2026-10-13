Festival Internacional de Dança do ES terá Carlinhos de Jesus como jurado neste final de semana

Cerca de 700 bailarinos e dançarinos vão se reunir em Vitória para três dias dedicados à arte do movimento. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Teatro da Ufes recebe a 5ª edição do Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES), com apresentações, aulas e oportunidades de formação para quem vive a dança. Um dos destaques desta edição é a presença do coreógrafo Carlinhos de Jesus, conhecido por integrar o júri do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.





Além das apresentações, o evento terá a participação de profissionais do Brasil e do exterior, workshops e a oferta de mais de 90 bolsas de estudo e intercâmbio para instituições nacionais e internacionais. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, por valores a partir de R$60 (meia-entrada).





A avaliação das apresentações contará ainda com profissionais como Rafael Gomes, coreógrafo com atuação internacional, com nomes da Espanha, Estados Unidos e outros países. O festival também terá participação internacional no palco, com as bailarinas Imie Fenwick, da Inglaterra, e Nerea Martinez, da Espanha. A programação inclui workshops, mostras e premiações com troféus, medalhas e certificados.





O Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) foi criado em 2022 e está na quinta edição. Em 2024, a iniciativa também ganhou uma versão itinerante, com passagens por Aracruz, Fundão, Vila Velha, Serra e Vitória. Neste ano, uma edição itinerante foi realizada em setembro, em Santa Maria de Jetibá, que também contou com Carlinhos de Jesus entre os jurados.