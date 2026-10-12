Febre nas redes sociais: veja como fazer squishy em casa em poucos passos

Vídeos de pessoas apertando brinquedos coloridos, brilhantes e de formatos inusitados têm conquistado espaço no TikTok e no Instagram. Os objetos parecem prestes a explodir ao serem espremidos, mas a forma como se deformam e depois voltam ao formato original provoca uma sensação de relaxamento e prende a atenção de quem assiste.
Esses brinquedos são os squishies, que viraram febre nas redes sociais. Feitos de materiais macios, como espuma ou silicone, eles funcionam como objetos sensoriais e podem ajudar a aliviar o estresse. A graça está justamente em apertá-los e observar como recuperar o formato original depois de serem espremidos.
Embora os squishies não sejam uma novidade, eles ganharam popularidade nas redes sociais pelos formatos inusitados, que vão de cubos e blocos de manteiga a pãezinhos chineses, além das cores vibrantes e da experiência de apertá-los. É possível encontrar os brinquedos à venda em lojas e sites, mas também dá para fazer versões caseiras com materiais simples. O HZ reuniu alguns tutoriais para quem quer experimentar a brincadeira em casa.
Uma das alternativas é preparar uma massa com farinha de trigo ou amido de milho (maisena) e algum produto cremoso, como hidratante ou condicionador. Depois de atingir a consistência desejada, a mistura pode ser moldada, envolvida em papel-filme. Quem gosta de personalizar, pode adicionar tinta na massa ou desenhos por cima do papel.
Outra possibilidade é apostar em um recheio fofinho, usando algodão ou fibra siliconada para dar volume ao brinquedo. Nesse caso, o formato é construído com materiais como papel-filme e fita, que ajudam a manter o conteúdo no lugar.
Já quem procura uma opção diferente pode experimentar o squishy de papel. O brinquedo ganha uma estrutura feita com papel revestido de fita adesiva, enquanto o interior é preenchido com materiais macios, como algodão ou de sacola, de acordo com o modelo escolhido.
Para tentar chegar a uma textura mais maleável, também há tutoriais que utilizam balões. Eles podem ser preenchidos com diferentes materiais, como algodão ou massas caseiras, para criar um brinquedo apertável. Para deixá-los com o formato redondo, basta cortar o parte do enchimento ou amarrá-lo.
Veja Também