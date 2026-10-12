Febre nas redes sociais: veja como fazer squishy em casa em poucos passos

Vídeos de pessoas apertando brinquedos coloridos, brilhantes e de formatos inusitados têm conquistado espaço no TikTok e no Instagram. Os objetos parecem prestes a explodir ao serem espremidos, mas a forma como se deformam e depois voltam ao formato original provoca uma sensação de relaxamento e prende a atenção de quem assiste.





Esses brinquedos são os squishies, que viraram febre nas redes sociais. Feitos de materiais macios, como espuma ou silicone, eles funcionam como objetos sensoriais e podem ajudar a aliviar o estresse. A graça está justamente em apertá-los e observar como recuperar o formato original depois de serem espremidos.





Embora os squishies não sejam uma novidade, eles ganharam popularidade nas redes sociais pelos formatos inusitados, que vão de cubos e blocos de manteiga a pãezinhos chineses, além das cores vibrantes e da experiência de apertá-los. É possível encontrar os brinquedos à venda em lojas e sites, mas também dá para fazer versões caseiras com materiais simples. O HZ reuniu alguns tutoriais para quem quer experimentar a brincadeira em casa.