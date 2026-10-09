Dia das Crianças na Grande Vitória terá shows, oficinas, brincadeiras e atrações gratuitas

Shopping Vitória — Enseada do Suá





Parque Macakids

Quando: de 9 a 18 de outubro.

Horários: das 14h às 20h, de segunda a sexta-feira; das 12h às 20h, nos feriados e fins de semana.

Onde: praça central do Shopping Vitória.

Faixa etária: crianças de 3 a 10 anos.

Encontro com personagens: nos feriados e fins de semana, em quatro horários: das 14h às 14h40, das 15h30 às 16h10, das 17h às 17h40 e das 18h30 às 19h10.





Circuito I Love Gelato

Quando: até 18 de outubro.

Onde: Shopping Vitória.

Quanto: R$ 22,90 por item participante.

A quinta edição do circuito reúne nove estabelecimentos com opções promocionais de sorvetes e sobremesas. Participam Borelli, Coelhinho Sorveteria, Cremino, Ice Roll, Johnny Rockets, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Real Gelato e The Coffee.





Outras opções de diversão no Shopping Vitória:

Take Kids: espaço de recreação no primeiro piso, ao lado do Outback, com piscina de bolinhas, casa de boneca, quadra de futebol, mercadinho, games e área baby. Crianças de até 3 anos precisam estar acompanhadas de um responsável.

Game Point: salão de jogos no primeiro piso, com brinquedos e videogames.

Inplay VR: simulador duplo de realidade virtual 360º no segundo piso, ao lado do Sabor da Terra. Valores a partir de R$ 30.





Viagem pela Literatura — Parque Horto de Maruípe

Quando: 8 de outubro (quinta-feira), às 9h30.

Onde: Parque Municipal Horto de Maruípe, Avenida Maruípe, 1.750.

Público-alvo: crianças de até 10 anos.

Programação: contação de histórias com a dupla Pés na Lua.





Viagem pela Literatura — Biblioteca Municipal

Quando: 9 de outubro (sexta-feira), às 9h e às 14h.

Onde: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Rua Muniz Freire, 23, Centro.

Público-alvo: crianças de até 10 anos.

Programação: a atividade Cantar o Canto e Pintar o Sete, com Vitor Passarim, combina música e contação de histórias. Também haverá apresentação circense com perna de pau, palhaçaria, malabares, mágicas e bolhas de sabão.





Praça Inclusiva Viver Vitória

Quando: 11 de outubro (domingo), às 15h30.

Onde: Parque Pedra da Cebola, bairro Mata da Praia.

A inauguração do espaço contará com atrações infantis. A praça foi planejada para promover inclusão, acessibilidade e convivência, ampliando as opções de lazer para crianças com diferentes necessidades.





Dia das Crianças no Parque Moscoso

Quando: 12 de outubro (segunda-feira), das 9h às 12h.

Onde: Parque Moscoso, Centro de Vitória.

Programação: a programação terá uma trupe com personagens humanizados, artistas circenses, pernas de pau e bandinha fanfarra. As crianças também poderão aproveitar brinquedos, atividades recreativas, picolé, pipoca, algodão-doce, pintura de rosto, cabelo maluco e escultura de balões. Haverá ainda DJ na Concha Acústica.

Quanto: a programação integra as ações gratuitas da Prefeitura de Vitória.





Praça da Ciência — 27 anos

Quando: 12 de outubro (segunda-feira).

Onde: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema.

Programação:

Das 9h às 9h40: primeira sessão de oficinas.

Das 10h20 às 11h: segunda sessão de oficinas.

As atividades incluem Sombra Colorida, Bolhas de Sabão e Canhão de Vortex. A participação será por ordem de chegada.





Feira de Ciências Kids — Pequenos Exploradores do Mundo Verde

Quando: 13 de outubro (terça-feira), das 11h às 14h.

Onde: Restaurante Popular de Vitória.

Quanto: entrada gratuita para crianças de até 12 anos.

Programação: A feira terá demonstrações de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), degustações, jogos e atividades educativas sobre alimentação saudável, meio ambiente e segurança alimentar.





Parque Pedra da Cebola

12º Festival Kids de Taekwondo

Quando: 12 de outubro (segunda-feira), das 9h às 12h.

Onde: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória.

Quanto: gratuito.

Programação: O evento terá uma manhã de esporte, brincadeiras e atividades para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Não é necessário praticar taekwondo para participar.





Centro Cultural Sesc Glória

Oficina de Artes Visuais — Design com Crianças

Quando: 10 de outubro (sábado).

Horários: das 9h às 11h, das 11h às 13h, das 14h às 16h e das 16h às 18h.

Onde: sala de Música 02, terceiro andar do Centro Cultural Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro.

Quanto: gratuito, com retirada de ingresso pela plataforma Lets.Events.





Programação de cinema no Sesc Glória

Onde: salas de Cinema 1 e 2 do Centro Cultural Sesc Glória.

Filmes informados na programação: Sonhar com Leões, A Mensagem de Jequi, Zarafa, Placa Mãe, Beatriz Vira-Folhas e Sessão de Curtas Infantojuvenis.

Horários:

Quarta a sexta-feira: 12h, 17h30 e 18h30.

Sábado: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30.





Casa Cousa

Contação de histórias — Poeminhas de Quintal

Quando: 10 de outubro (sábado), às 10h.

Onde: Casa Cousa, Rua Duque de Caxias, Centro de Vitória.

Público-alvo: crianças de 2 a 8 anos.

Quanto: gratuito.





Cais das Artes

Circuito Cais

Quando: 10 e 11 de outubro (sábado e domingo), das 10h às 18h.

Onde: Cais das Artes, Rua Judith Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória.

Programação: A programação reúne feira criativa, food trucks, área de convivência e atividades educativas. Confira os destaques:

Sábado — 10 de outubro

10h: abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência.

11h às 12h30 e 14h às 17h30: ativação educativa sobre mundo-casa-mundo.

14h às 15h: bate-papo com Sandrera.

15h às 16h30: apresentação musical de Sandrera.

16h30 às 17h30: performance com Madá Dança Cigana.

Domingo — 11 de outubro

10h: abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência.

9h30 às 12h30: Cais Adentro.

10h às 11h: Yoga na Beira para adultos, com Mayara Gomes.

11h às 12h30 e 14h às 17h30: ativação educativa sobre mundo-casa-mundo.

11h30 às 12h: Yoga na Beira para crianças de 3 a 5 anos.

12h às 12h30: Yoga na Beira para crianças a partir de 6 anos.

13h às 15h: oficina infantil com o Projeto Tamar.

14h30 às 15h30: bate-papo com Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula.

15h às 17h: oficina infantil com o Projeto Chelonia mydas.

15h30 às 17h30: apresentação musical de Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula.





Parque Botânico Vale

Entrada: gratuita.

Sábado — 10 de outubro

10h: contação de história O Mundo Colorido da Lagartinha, na Área Verde.

10h às 12h e 14h às 16h: gincana esportiva e pintura de rosto, na Área Verde.

18h: Noites Quânticas: Ciência no Parque – Uma Viagem pelo Universo, com Walter Có, no anfiteatro. Atividade indicada para toda a família, com recomendação para maiores de 12 anos.

Domingo — 11 de outubro

10h às 13h: Disquinho Voador, versão infantil do Baile Disco Voador, no anfiteatro.

10h às 12h e 14h às 16h: pintura de rosto e artes circenses, no anfiteatro.

Funcionamento do parque: de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.





Parque Costeiro

Semana das Crianças — Guardiões do Oceano

Quando: de 7 a 11 de outubro, das 9h às 16h.

Quanto: gratuito.

O espaço oferece o projeto Guardiões do Oceano e atrativos permanentes, como a Trilha dos Guaiamuns, o mirante, o terraço e o jardim sensorial.