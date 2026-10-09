Dia das Crianças na Grande Vitória terá shows, oficinas, brincadeiras e atrações gratuitas

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, terá uma programação especial na Grande Vitória já partir desta sexta-feira, seguindo até segunda (12). Parques, praças, shoppings e espaços culturais vão receber atividades para diferentes idades, com opções que incluem recreação, contação de histórias, oficinas, apresentações musicais e espetáculos.
Há atrações gratuitas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, com eventos também nos dias que antecedem o feriado. Confira a programação completa e programe o passeio com a criançada.
Shopping Vila Velha
Quando: 10 e 11 de outubro (sábado e domingo)
Onde: Quintalzinho, entrada pela Avenida Luciano das Neves, no Shopping Vila Velha.
Programação:
10/10: recreação infantil.
11/10: piquenique especial e Meet & Greet com Ladybug e Cat Noir, personagens de Miraculous.
Quanto: gratuito, sem limite de participantes.
Vila Kids – Parque da Prainha
Quando: 12 de outubro (segunda-feira), das 9h às 17h.
Onde: Parque da Prainha, Vila Velha.
Quanto: gratuito.
Programação:
9h às 12h: Le Peppe Circus, Disquinho Voador e Regionalzinho da Nair.
13h às 17h: Show da Luna, Le Peppe Circus e Turma Tube.
O evento também terá espaço gastronômico, com opções doces e salgadas, e feira de artesanato com produtos feitos por artesãos locais.
Shopping Praia da Costa
Shrek: Evento Interativo
Quando: até 1º de novembro, conforme o horário de funcionamento do shopping.
Onde: Praça de Eventos, Piso L1.
Quanto: gratuito.
Ingressos: retirada pelo aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Diversão na Praça
Quando: 10 e 11 de outubro (sábado e domingo).
Horário: das 17h às 20h.
Onde: Pracinha do Praia, Piso L1.
Quanto: gratuito.
Tarde Encantada – A Pequena Sereia
Quando: 11 de outubro (domingo).
Horário: às 16h.
Onde: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação.
Quanto: gratuito, com retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.
Diversão na Praça – Especial Dia das Crianças
Quando: 12 de outubro (segunda-feira).
Horário: das 15h às 18h.
Onde: Pracinha do Praia, Piso L1.
Quanto: gratuito.
Encontro com as princesas:
- 15h: Jasmine.
- 16h: Branca de Neve.
- 17h: Cinderela.
Parque Cultural Casa do Governador
Parque Aberto
Quando: 11 de outubro (domingo), das 8h às 15h. Última entrada às 14h.
Onde: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
Ingressos: retirada on-line ou na portaria, no dia do evento, sujeita à lotação.
Programação:
- Durante todo o dia: exposição IMAGINALIVRE!, na Galeria Gabinete, Feira Curva e praça de alimentação.
- 9h às 14h: feira de adoção de animais da Associação Albergue Espaço Esperança e campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, realizada pela Prefeitura de Vila Velha.
- 10h: lançamento do livro infantil "O maior cachorro do mundo", de Aline Dias, com contação de história de Mari Caroline.
- 11h: Série Famílias, com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses).
Boulevard Shopping Vila Velha
Capixabinha Festival
Quando: de 10 a 12 de outubro.
Horário: das 10h às 20h.
Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.
Quanto: gratuito.
Programação:
Sábado – 10 de outubro
- 10h e 10h30: oficinas de tapete criativo com tinta guache (turmas 1 e 2).
- 11h: brincadeiras ao ar livre e gincanas.
- 12h: Corrida das Cores.
- 12h30: brincadeira com água e banho de mangueira.
- 13h: escorrega no tapete de sabão.
- 14h: teatro Moana.
- 14h30: Karaokê Kids.
- 15h: Banda Fixer.
- 15h30, 16h e 16h30: oficinas de slime (turmas 1, 2 e 3).
- 17h: teatro A Princesa e o Sapo e primeira turma da oficina de pintura em gesso.
- 17h30: segunda turma da oficina de pintura em gesso.
- 18h: show nacional de Bento e Totó e primeira turma da oficina de cupcake.
- 18h30: segunda turma da oficina de cupcake.
- 19h: dança coreografada.
- 19h30: Bola Mania.
- 20h: encerramento.
Domingo – 11 de outubro
- 10h e 10h30: oficinas de massinha (turmas 1 e 2).
- 11h: brincadeiras animadas.
- 12h: Corrida das Cores.
- 12h30: brincadeira com água e banho de mangueira.
- 13h: escorrega no tapete de sabão.
- 14h: teatro A Bela e a Fera.
- 14h30: Karaokê Kids.
- 15h: banda The Hollywood Club.
- 15h30 e 16h: oficinas de chaveiro de miçanga (turmas 1 e 2).
- 16h30: pintura facial.
- 17h: teatro Sítio do Picapau Amarelo.
- 18h: show da Mika e primeira turma da oficina de casquinha trufada.
- 18h30: segunda turma da oficina de casquinha trufada.
- 19h: terceira turma da oficina de casquinha trufada.
- 19h30: dança coreografada.
- 20h: encerramento.
Segunda-feira – 12 de outubro
- 8h às 10h: Maratoninha Boulevard.
- 10h: brincadeiras animadas.
- 11h: Corrida das Cores.
- 12h: guerra de balão de água.
- 12h30: brincadeira com água e banho de mangueira.
- 13h: escorrega no tapete de sabão.
- 14h: teatro Pinóquio.
- 14h30: Karaokê Kids.
- 15h: Banda 027.
- 15h30 e 16h: oficinas de squishy (turmas 1 e 2).
- 16h30 e 17h: oficinas de maçã do amor (turmas 1 e 2).
- 17h: teatro A Cigarra e a Formiga.
- 18h: show dos Chocolix e primeira turma da oficina de chaveiro.
- 18h30: segunda turma da oficina de chaveiro.
- 19h: dança coreografada.
- 19h30: Cabelo Maluco – pinta cabelo.
- 20h: encerramento.
Sesc Vila Velha
Oficina de criação de brinquedos com materiais descartáveis
Local: Biblioteca do Sesc Vila Velha
Endereço: Rua José Eugênio, 30, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha
Data e horário: 17 de outubro, das 8h às 12h
Quanto: gratuito
Shopping Vitória — Enseada do Suá
Parque Macakids
Quando: de 9 a 18 de outubro.
Horários: das 14h às 20h, de segunda a sexta-feira; das 12h às 20h, nos feriados e fins de semana.
Onde: praça central do Shopping Vitória.
Faixa etária: crianças de 3 a 10 anos.
Encontro com personagens: nos feriados e fins de semana, em quatro horários: das 14h às 14h40, das 15h30 às 16h10, das 17h às 17h40 e das 18h30 às 19h10.
Circuito I Love Gelato
Quando: até 18 de outubro.
Onde: Shopping Vitória.
Quanto: R$ 22,90 por item participante.
A quinta edição do circuito reúne nove estabelecimentos com opções promocionais de sorvetes e sobremesas. Participam Borelli, Coelhinho Sorveteria, Cremino, Ice Roll, Johnny Rockets, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Real Gelato e The Coffee.
Outras opções de diversão no Shopping Vitória:
Take Kids: espaço de recreação no primeiro piso, ao lado do Outback, com piscina de bolinhas, casa de boneca, quadra de futebol, mercadinho, games e área baby. Crianças de até 3 anos precisam estar acompanhadas de um responsável.
Game Point: salão de jogos no primeiro piso, com brinquedos e videogames.
Inplay VR: simulador duplo de realidade virtual 360º no segundo piso, ao lado do Sabor da Terra. Valores a partir de R$ 30.
Viagem pela Literatura — Parque Horto de Maruípe
Quando: 8 de outubro (quinta-feira), às 9h30.
Onde: Parque Municipal Horto de Maruípe, Avenida Maruípe, 1.750.
Público-alvo: crianças de até 10 anos.
Programação: contação de histórias com a dupla Pés na Lua.
Viagem pela Literatura — Biblioteca Municipal
Quando: 9 de outubro (sexta-feira), às 9h e às 14h.
Onde: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Rua Muniz Freire, 23, Centro.
Público-alvo: crianças de até 10 anos.
Programação: a atividade Cantar o Canto e Pintar o Sete, com Vitor Passarim, combina música e contação de histórias. Também haverá apresentação circense com perna de pau, palhaçaria, malabares, mágicas e bolhas de sabão.
Praça Inclusiva Viver Vitória
Quando: 11 de outubro (domingo), às 15h30.
Onde: Parque Pedra da Cebola, bairro Mata da Praia.
A inauguração do espaço contará com atrações infantis. A praça foi planejada para promover inclusão, acessibilidade e convivência, ampliando as opções de lazer para crianças com diferentes necessidades.
Dia das Crianças no Parque Moscoso
Quando: 12 de outubro (segunda-feira), das 9h às 12h.
Onde: Parque Moscoso, Centro de Vitória.
Programação: a programação terá uma trupe com personagens humanizados, artistas circenses, pernas de pau e bandinha fanfarra. As crianças também poderão aproveitar brinquedos, atividades recreativas, picolé, pipoca, algodão-doce, pintura de rosto, cabelo maluco e escultura de balões. Haverá ainda DJ na Concha Acústica.
Quanto: a programação integra as ações gratuitas da Prefeitura de Vitória.
Praça da Ciência — 27 anos
Quando: 12 de outubro (segunda-feira).
Onde: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema.
Programação:
- Das 9h às 9h40: primeira sessão de oficinas.
- Das 10h20 às 11h: segunda sessão de oficinas.
As atividades incluem Sombra Colorida, Bolhas de Sabão e Canhão de Vortex. A participação será por ordem de chegada.
Feira de Ciências Kids — Pequenos Exploradores do Mundo Verde
Quando: 13 de outubro (terça-feira), das 11h às 14h.
Onde: Restaurante Popular de Vitória.
Quanto: entrada gratuita para crianças de até 12 anos.
Programação: A feira terá demonstrações de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), degustações, jogos e atividades educativas sobre alimentação saudável, meio ambiente e segurança alimentar.
Parque Pedra da Cebola
12º Festival Kids de Taekwondo
Quando: 12 de outubro (segunda-feira), das 9h às 12h.
Onde: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória.
Quanto: gratuito.
Programação: O evento terá uma manhã de esporte, brincadeiras e atividades para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Não é necessário praticar taekwondo para participar.
Centro Cultural Sesc Glória
Oficina de Artes Visuais — Design com Crianças
Quando: 10 de outubro (sábado).
Horários: das 9h às 11h, das 11h às 13h, das 14h às 16h e das 16h às 18h.
Onde: sala de Música 02, terceiro andar do Centro Cultural Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro.
Quanto: gratuito, com retirada de ingresso pela plataforma Lets.Events.
Programação de cinema no Sesc Glória
Onde: salas de Cinema 1 e 2 do Centro Cultural Sesc Glória.
Filmes informados na programação: Sonhar com Leões, A Mensagem de Jequi, Zarafa, Placa Mãe, Beatriz Vira-Folhas e Sessão de Curtas Infantojuvenis.
Horários:
- Quarta a sexta-feira: 12h, 17h30 e 18h30.
- Sábado: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30.
Casa Cousa
Contação de histórias — Poeminhas de Quintal
Quando: 10 de outubro (sábado), às 10h.
Onde: Casa Cousa, Rua Duque de Caxias, Centro de Vitória.
Público-alvo: crianças de 2 a 8 anos.
Quanto: gratuito.
Cais das Artes
Circuito Cais
Quando: 10 e 11 de outubro (sábado e domingo), das 10h às 18h.
Onde: Cais das Artes, Rua Judith Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória.
Programação: A programação reúne feira criativa, food trucks, área de convivência e atividades educativas. Confira os destaques:
Sábado — 10 de outubro
- 10h: abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência.
- 11h às 12h30 e 14h às 17h30: ativação educativa sobre mundo-casa-mundo.
- 14h às 15h: bate-papo com Sandrera.
- 15h às 16h30: apresentação musical de Sandrera.
- 16h30 às 17h30: performance com Madá Dança Cigana.
Domingo — 11 de outubro
- 10h: abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência.
- 9h30 às 12h30: Cais Adentro.
- 10h às 11h: Yoga na Beira para adultos, com Mayara Gomes.
- 11h às 12h30 e 14h às 17h30: ativação educativa sobre mundo-casa-mundo.
- 11h30 às 12h: Yoga na Beira para crianças de 3 a 5 anos.
- 12h às 12h30: Yoga na Beira para crianças a partir de 6 anos.
- 13h às 15h: oficina infantil com o Projeto Tamar.
- 14h30 às 15h30: bate-papo com Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula.
- 15h às 17h: oficina infantil com o Projeto Chelonia mydas.
- 15h30 às 17h30: apresentação musical de Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula.
Parque Botânico Vale
Entrada: gratuita.
Sábado — 10 de outubro
- 10h: contação de história O Mundo Colorido da Lagartinha, na Área Verde.
- 10h às 12h e 14h às 16h: gincana esportiva e pintura de rosto, na Área Verde.
- 18h: Noites Quânticas: Ciência no Parque – Uma Viagem pelo Universo, com Walter Có, no anfiteatro. Atividade indicada para toda a família, com recomendação para maiores de 12 anos.
Domingo — 11 de outubro
- 10h às 13h: Disquinho Voador, versão infantil do Baile Disco Voador, no anfiteatro.
- 10h às 12h e 14h às 16h: pintura de rosto e artes circenses, no anfiteatro.
Funcionamento do parque: de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.
Parque Costeiro
Semana das Crianças — Guardiões do Oceano
Quando: de 7 a 11 de outubro, das 9h às 16h.
Quanto: gratuito.
O espaço oferece o projeto Guardiões do Oceano e atrativos permanentes, como a Trilha dos Guaiamuns, o mirante, o terraço e o jardim sensorial.
Projeto Lona de Cultura e Arte – Especial Dia das Crianças
Data: Domingo, 11 de outubro, das 15h às 19h
Local: Parque Botânico, Serra Sede
Entrada: gratuita
Programação:
- Das 15h às 19h: palhaçaria, perna de pau, malabares, pintura de rosto, pula-pula, pipoca, algodão-doce e oficinas de reciclagem e confecção de brinquedos e de bonequinhos e bonequinhas de pano.
- 16h: apresentação de capoeira.
- 17h: apresentação musical infantil com contação de história.
- 18h: apresentação circense.
- 19h: apresentação de dança.
Festival Capixaba do Sorvete
Data: De 9 a 12 de outubro
Local: Parque da Cidade, Serra
Entrada: gratuita
Programação: O festival reúne sorveterias, gastronomia, shows, recreação infantil e atividades esportivas. Confira:
Sexta-feira, 9 de outubro:
- 18h30 às 19h30: minioficina de sorvete.
Sábado, 10 de outubro:
- 14h: abertura do festival.
- 15h às 21h: recreação com atividades dinâmicas.
- 16h às 20h: programação esportiva nas quadras.
- 16h às 17h10: show infantil com a Trupe Passarinho.
- 17h30 às 19h30: atração Mickey e Minnie.
- 20h30: show com o Grupo Curtição.
- 23h: encerramento da praça de alimentação.
Domingo, 11 de outubro:
- 14h: abertura do festival.
- 15h às 21h: recreação com atividades dinâmicas.
- 16h às 20h: programação esportiva nas quadras.
- 16h às 17h30: show infantil com o Macakids.
- 18h às 20h: atração Patrulha Canina.
- 20h30: show com a Banda Royal Six.
- 23h: encerramento da praça de alimentação.
Segunda-feira, 12 de outubro:
- 10h: abertura do festival.
- 12h às 14h: show musical com Os Bolofofos na praça de alimentação.
- 15h às 21h: recreação com atividades dinâmicas.
- 16h às 20h: programação esportiva nas quadras.
- 17h30 às 18h40: crossfit infantil.
- 18h: encerramento da praça de alimentação.
Shopping Mestre Álvaro
Pracinha do Mestre
Data: Dias 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro
Local: Pracinha do Mestre Horário: conforme a programação do shopping Entrada: gratuita
Programação: O espaço terá brincadeiras tradicionais e circuitos recreativos para as crianças.
Diversão no Mestre
Programação:
- 18 de outubro: espetáculo Chapeuzinho Vermelho.
- 25 de outubro: espetáculo O Mágico de Oz.
Local: Espaço Diversão
Entrada: gratuita.
OBS: A apresentação prevista para 25 de outubro está sujeita a alterações em razão do calendário eleitoral.
Cine Fun Fest — Cineminha no Pátio
Data: Dias 10, 11 e 12 de outubro, às 15h30 e às 17h30
Local: Pátio do Mestre Entrada: gratuita, com vagas limitadas.
Os filmes serão definidos por votação nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro. Os ingressos devem ser retirados pelo aplicativo Sá App.
Shopping Montserrat
Data: Domingo, 11 de outubro — das 15h às 18h
Programação: A programação terá recreação com brincadeiras, dinâmicas, materiais recreativos e sonorização.
Data: Segunda-feira, 12 de outubro
Será apresentado o espetáculo Os 3 Porquinhos, seguido de uma atividade de interação com os personagens.
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso pelo aplicativo Sá App.
Programação: Experiência com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
Data: Dias 10 e 11 de outubro, a partir das 14h
Local: Piso L1 Entrada: gratuita.
Programação: A atividade terá exposição de equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros, incluindo jet ski, quadriciclo, instrumentos de trabalho e vestimentas especiais.
Praça Hugo Viola, em Jardim América
Data: Domingo, 11 de outubro, das 8h30 às 12h
Local: Praça Hugo Viola, Jardim América
Entrada: gratuita
Programação: A programação terá piscina de bolinhas, castelinho, tobogã, futebolão, escalada, cama elástica e pintura facial, entre outras atividades. O público também poderá acompanhar o espetáculo circense Space. A organização oferecerá ainda pipoca, algodão-doce e picolé.
Shopping Moxuara
Data: Segunda-feira, 12 de outubro
Local: Shopping Moxuara
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos pelo aplicativo Sá App.
Programação:
- Caça aos Personagens
- Horário: das 14h às 20h
- Local: diferentes pontos do shopping. A atividade convida as crianças a procurar personagens em diferentes espaços do centro comercial.
- Disquinho Voador
- Horário: das 15h às 18h
- Local: Varanda da Praça