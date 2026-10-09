Vitória terá interdições no trânsito durante o feriadão do Dia das Crianças

O fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12), quando também é celebrado o Dia das Crianças, terão festas comunitárias, eventos religiosos e corridas de rua em Vitória. Por conta da programação, ruas e avenidas da Capital terão interdições totais e parciais a partir de sábado (10).





Os bloqueios ocorrerão em diferentes bairros. Na segunda-feira, duas corridas vão provocar mudanças no trânsito e suspender temporariamente a ciclofaixa em trechos utilizados pelos atletas. Confira os locais e horários das interdições.