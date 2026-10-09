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Vitória terá interdições no trânsito durante o feriadão do Dia das Crianças

Bloqueios começam neste sábado (10) e seguem até segunda-feira (12), por causa de festas, eventos religiosos e corridas de rua na Capital

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 10:01

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

09 out 2026 às 10:01
Os bloqueios acontecem durante o feriadão do Dia das Crianças ClickerHappy | Pexels

O fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12), quando também é celebrado o Dia das Crianças, terão festas comunitárias, eventos religiosos e corridas de rua em Vitória. Por conta da programação, ruas e avenidas da Capital terão interdições totais e parciais a partir de sábado (10).


Os bloqueios ocorrerão em diferentes bairros. Na segunda-feira, duas corridas vão provocar mudanças no trânsito e suspender temporariamente a ciclofaixa em trechos utilizados pelos atletas. Confira os locais e horários das interdições.

Sábado (10)

Bairro da Penha

  • Rua Otilio João Fernandes: trecho entre os números 87 e 66 totalmente interditado, das 6h às 22h, para o Torneio de Travinha Kids.

Resistência

  • Rua Nossa Senhora da Conceição: entre as ruas União e Joca Pereira dos Santos, das 10h às 22h, para a Festa do Dia das Crianças.

  • Rua Santa Cruz: totalmente interditada, das 10h às 23h, para um evento gospel.

  • Rua da Luta: entre as ruas Novo Horizonte e Avandir Oliveira da Silva, totalmente interditada das 10h de sábado até as 23h de segunda-feira (12), para a Festa da Padroeira da Cidade.

Joana D’Arc

  • Rua Paulo Delazare: entre as ruas Antônio Keffer e José Martins Delazare, totalmente interditada das 15h às 23h59, para um círculo de oração.

Santa Lúcia

  • Rua Gil Martins de Oliveira: entre a Rua Anabyr Lopes França e a Rua das Palmeiras, totalmente interditada das 10h às 20h, para uma tarde de recreação do Dia das Crianças.

  • Rua Mary Ubirajar: totalmente interditada da meia-noite às 7h de domingo (11), para serviço de içamento de gerador. Veículos de emergência com destino ao Hospital Infantil deverão passar pela Rua Fortunato Ramos e subir a Alameda Doutor Luiz Carlos Campinhos pelo contrafluxo.

Domingo (11)

Romão

  • Rua Ormando de Aguiar: entre as ruas Eulália Moreira e Aristóteles Silva Santos, totalmente interditada das 10h às 21h, para as comemorações do Dia das Crianças.

Bento Ferreira

  • Rua Francisco Rubim: trecho em frente à Praça dos Engenheiros terá interdições a partir das 3h para a Corrida Unimed, com largada prevista para as 6h15.

Santa Helena

  • Avenidas Cezar Hilal e Dukla de Aguiar: interdições parciais das 5h às 8h para a Corrida Unimed, que parte de Bento Ferreira em direção à Terceira Ponte, no sentido Vila Velha.

Jardim Camburi

  • Rua Belmiro Teixeira Pimenta: entre a Rua Silvino Grecco e a Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, totalmente interditada a partir das 22h de domingo até as 22h de segunda-feira, para a Festa do Dia das Crianças.

Segunda-feira (12)

Gurigica

  • Rua Maria da Paixão Santos, no Mirante do Jaburu: totalmente interditada das 6h às 15h, para a Festa do Dia das Crianças.

Cruzamento

  • Rua Professora Maria Acciolina Pereira: totalmente interditada das 7h às 15h, para a Festa do Dia das Crianças.

Corrida e Caminhada Passos de Maria


Das 6h às 7h30 de segunda-feira, algumas avenidas terão apenas uma faixa liberada para os veículos. A ciclofaixa ficará suspensa nos trechos utilizados pelos atletas.

  • Centro e Jesus de Nazareth: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no trecho entre os dois bairros.

  • Enseada do Suá: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na região da Praça do Papa, e Avenida Américo Buaiz, na região do Shopping Vitória.

  • Praia do Canto: Avenida Saturnino de Brito, na região da Praça dos Namorados.

  • Jardim Camburi: Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi.

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