Vitória terá interdições no trânsito durante o feriadão do Dia das Crianças

O fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12), quando também é celebrado o Dia das Crianças, terão festas comunitárias, eventos religiosos e corridas de rua em Vitória. Por conta da programação, ruas e avenidas da Capital terão interdições totais e parciais a partir de sábado (10).
Os bloqueios ocorrerão em diferentes bairros. Na segunda-feira, duas corridas vão provocar mudanças no trânsito e suspender temporariamente a ciclofaixa em trechos utilizados pelos atletas. Confira os locais e horários das interdições.
Bairro da Penha
Rua Otilio João Fernandes: trecho entre os números 87 e 66 totalmente interditado, das 6h às 22h, para o Torneio de Travinha Kids.
Resistência
Rua Nossa Senhora da Conceição: entre as ruas União e Joca Pereira dos Santos, das 10h às 22h, para a Festa do Dia das Crianças.
Rua Santa Cruz: totalmente interditada, das 10h às 23h, para um evento gospel.
Rua da Luta: entre as ruas Novo Horizonte e Avandir Oliveira da Silva, totalmente interditada das 10h de sábado até as 23h de segunda-feira (12), para a Festa da Padroeira da Cidade.
Joana D’Arc
Rua Paulo Delazare: entre as ruas Antônio Keffer e José Martins Delazare, totalmente interditada das 15h às 23h59, para um círculo de oração.
Santa Lúcia
Rua Gil Martins de Oliveira: entre a Rua Anabyr Lopes França e a Rua das Palmeiras, totalmente interditada das 10h às 20h, para uma tarde de recreação do Dia das Crianças.
Rua Mary Ubirajar: totalmente interditada da meia-noite às 7h de domingo (11), para serviço de içamento de gerador. Veículos de emergência com destino ao Hospital Infantil deverão passar pela Rua Fortunato Ramos e subir a Alameda Doutor Luiz Carlos Campinhos pelo contrafluxo.
Romão
Rua Ormando de Aguiar: entre as ruas Eulália Moreira e Aristóteles Silva Santos, totalmente interditada das 10h às 21h, para as comemorações do Dia das Crianças.
Bento Ferreira
Rua Francisco Rubim: trecho em frente à Praça dos Engenheiros terá interdições a partir das 3h para a Corrida Unimed, com largada prevista para as 6h15.
Santa Helena
Avenidas Cezar Hilal e Dukla de Aguiar: interdições parciais das 5h às 8h para a Corrida Unimed, que parte de Bento Ferreira em direção à Terceira Ponte, no sentido Vila Velha.
Jardim Camburi
Rua Belmiro Teixeira Pimenta: entre a Rua Silvino Grecco e a Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, totalmente interditada a partir das 22h de domingo até as 22h de segunda-feira, para a Festa do Dia das Crianças.
Gurigica
Rua Maria da Paixão Santos, no Mirante do Jaburu: totalmente interditada das 6h às 15h, para a Festa do Dia das Crianças.
Cruzamento
Rua Professora Maria Acciolina Pereira: totalmente interditada das 7h às 15h, para a Festa do Dia das Crianças.
Corrida e Caminhada Passos de Maria
Das 6h às 7h30 de segunda-feira, algumas avenidas terão apenas uma faixa liberada para os veículos. A ciclofaixa ficará suspensa nos trechos utilizados pelos atletas.
Centro e Jesus de Nazareth: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no trecho entre os dois bairros.
Enseada do Suá: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na região da Praça do Papa, e Avenida Américo Buaiz, na região do Shopping Vitória.
Praia do Canto: Avenida Saturnino de Brito, na região da Praça dos Namorados.
Jardim Camburi: Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi.