Dia das Crianças tem noite de astronomia, baile infantil e tubarões em parques da Vale

Durante o dia, o parque traz O Mundo Colorido da Lagartinha, evento de contação de histórias das 10h às 12h e das 14h às 16h. Além disso, as crianças podem participar de gincana esportiva e pintura de rosto, na Área Verde.





O Botânico, que costuma fechar às 17h, fica aberto no sábado para a atividade Noites Quânticas: Ciência no Parque – Uma Viagem pelo Universo, às 18h. O biólogo e divulgador científico Walter Có conduz a encontro, que explica temas de ciência e astronomia de forma interativa e ao ar livre.





A atividade dura até as 20h e é indicada para toda a família, mas recomendada para maiores de 12 anos.