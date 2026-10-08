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Programação Especial

Dia das Crianças tem noite de astronomia, baile infantil e tubarões em parques da Vale

No próximo fim de semana, as famílias podem aproveitar eventos que unem lazer, ciência, cultura e educação ambiental nos parque Botânico e Costeiro

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 19:03

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

08 out 2026 às 19:03

Crianças e famílias podem visitar de graça o Parque Botânico e o Parque Costeiro da Vale, em Vitória, no próximo fim de semana, contando com atividades especiais pelo Dia das Crianças.


No sábado (10), além da programação diurna, o Botânico abrirá à noite, a partir das 18h, para uma sessão de astronomia no anfiteatro. No domingo (11), tem o baile infantil Disquinho Voador. Já no Parque Costeiro, uma exposição sobre tubarões e raias é opção de lazer para toda a família.

Parque Botânico Vale
 Vitor Nogueira
Parque Botânico

Durante o dia, o parque traz O Mundo Colorido da Lagartinha, evento de contação de histórias das 10h às 12h e das 14h às 16h. Além disso, as crianças podem participar de gincana esportiva e pintura de rosto, na Área Verde.


O Botânico, que costuma fechar às 17h, fica aberto no sábado para a atividade Noites Quânticas: Ciência no Parque – Uma Viagem pelo Universo, às 18h. O biólogo e divulgador científico Walter Có conduz a encontro, que explica temas de ciência e astronomia de forma interativa e ao ar livre.


A atividade dura até as 20h e é indicada para toda a família, mas recomendada para maiores de 12 anos.

Tubarões e raias no Parque Costeiro

Até domingo (11), o parque expõe exemplares de uma coleção biológica de tubarões e raias e oferece uma atividade de mergulho em realidade virtual. A exposição acontece das 9h às 16h e o parque tem ainda Trilha dos Guaiamuns, mirante, terraço e jardim sensorial.

Serviço

Parque Botânico

  • Contação de histórias, gincana e pinturas de rosto (Área Verde)
Data: 10 de outubro (sábado)
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h

  • Noites Quânticas, com Walter Có (Anfiteatro)
Data: 10 de outubro (sábado)
Horário: A partir das 18h

  • Disquinho Voador, pinturas de rosto e artes circenses (Anfiteatro)
Data: 11 de outubro (domingo)
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h

Parque Costeiro

  • Exposição sobre tubarões e raias (entrada gratuita)
Quando: até 11 de outubro (domingo)
Horário: das 9h às 16h
Endereço: Avenida Dante Michelini (final da Praia de Camburi), Jardim Camburi

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