Dia das Crianças: 12 livros para presentear os pequenos 

No dia 12 de outubro, o Brasil celebra a infância, e poucas coisas combinam tanto com essa fase de descobertas quanto um bom livro. O contato com a leitura desde cedo contribui para o desenvolvimento da linguagem, amplia o vocabulário, estimula a concentração e a criatividade e, ao acompanhar os personagens, ajuda os pequenos a reconhecer emoções e a se colocar no lugar do outro.