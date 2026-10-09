Vitória recebe Festival Nacional de Teatro com espetáculos e oficinas gratuitas; veja programação

Theatro Carlos Gomes



13 de outubro, às 20h: Capitu e Bentinho — Grupo Teatral Caparaó (Alegre/ES).

14 de outubro, às 20h30: O Encontro — Escola de Atores de Vitória.

15 de outubro, às 20h: A Absurda Comédia de Duas Vidas — Grupo Teatral Gota Pó e Poeira (Guaçuí/ES).

16 de outubro, às 20h: Violeta de Los Andes — Tarahumaras (Vitória/ES).

17 de outubro, às 19h30: Canteiro de Memórias — Associação Coletiva Uma de Nós/Ateliê Teatral (Sorocaba/SP).

18 de outubro, às 19h: O Arquiteto e o Imperador da Assíria — Épico de Teatro (São Mateus/ES).



No dia 16 de outubro, às 19h, também haverá o lançamento do livro Pacto de Sangue, de Erlon José Paschoal. Durante o festival, o foyer do teatro receberá a exposição OlharES Centro de Vitória, do Grupo Revoada.



Casa da Música Sônia Cabral



14 de outubro, às 19h30: O Bar do Porto — Trupamba Cia Teatral (Aracruz/ES).

15 de outubro, às 16h: Os Sem Planeta — Oficinarte de Teatro (Vitória/ES).

16 de outubro, às 15h: A Lagarta Pequenina — Revoada (Vitória/ES).

16 de outubro, às 15h30: Pés na Lua, Aterrissando no Mundo da Imaginação com Poesias e Contação de Histórias — Pés na Lua (Vitória/ES).

16 de outubro, às 19h10: A Peso de Ouro — Teatro Arte Oficina (Vitória/ES).

17 de outubro, às 20h30: Amores Vermelhos Sob o Sol de Morango — Ciatrô (São Paulo/SP).

18 de outubro, às 19h: Investigações Sobre o Fogo à Terra — Grave (Vitória/ES).



A programação também inclui exibições audiovisuais. No dia 15 de outubro, às 16h50, será exibido o documentário Xamego e Benjamin de Oliveira – Pioneiros Negros da Palhaçaria no Brasil. Já no dia 16, às 19h, será apresentado o curta-metragem Zoglins – Horror da Estrada sem Luz.



Sala Milson Henriques



14 de outubro, às 19h: Corpus em Vidas: Mama Tchamba — Teatro Experimental Capixaba (Vitória/ES).

15 de outubro, às 19h: As Malas que Eu Carrego — Cia Teatral JC (Vitória/ES).

17 de outubro, às 18h: Pocket Show The Palhaços — Cia de Circo-Teatro The Palhaços (Serra/ES).

17 de outubro, às 19h: O Mundo Não Para — Teatro Os Suspeitos CRJ de São Pedro (Vitória/ES).

18 de outubro, às 18h: São Tantas Cabeças — Hudson Braga e Grupo HB de Teatro (Cariacica/ES).