Vitória recebe Festival Nacional de Teatro com espetáculos e oficinas gratuitas; veja programação

A 22ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade Vitória será realizada de 13 a 18 de outubro, com apresentações no Theatro Carlos Gomes, na Casa da Música Sônia Cabral e na Sala Milson Henriques, no Centro de Vitória. A programação reúne grupos capixabas e companhias de outros estados, além de atividades formativas, mostras estudantis e produções audiovisuais.
Neste ano, o festival dá destaque à produção teatral do Espírito Santo, com uma programação mais enxuta e foco nos artistas e grupos locais. A abertura oficial será no dia 13 de outubro, às 19h30, no Theatro Carlos Gomes, com uma homenagem à atriz Maria Alice Costa, que tem trajetória ligada ao teatro capixaba desde sua chegada ao Estado, em 1998.
Theatro Carlos Gomes
13 de outubro, às 20h: Capitu e Bentinho — Grupo Teatral Caparaó (Alegre/ES).
14 de outubro, às 20h30: O Encontro — Escola de Atores de Vitória.
15 de outubro, às 20h: A Absurda Comédia de Duas Vidas — Grupo Teatral Gota Pó e Poeira (Guaçuí/ES).
16 de outubro, às 20h: Violeta de Los Andes — Tarahumaras (Vitória/ES).
17 de outubro, às 19h30: Canteiro de Memórias — Associação Coletiva Uma de Nós/Ateliê Teatral (Sorocaba/SP).
18 de outubro, às 19h: O Arquiteto e o Imperador da Assíria — Épico de Teatro (São Mateus/ES).
No dia 16 de outubro, às 19h, também haverá o lançamento do livro Pacto de Sangue, de Erlon José Paschoal. Durante o festival, o foyer do teatro receberá a exposição OlharES Centro de Vitória, do Grupo Revoada.
Casa da Música Sônia Cabral
14 de outubro, às 19h30: O Bar do Porto — Trupamba Cia Teatral (Aracruz/ES).
15 de outubro, às 16h: Os Sem Planeta — Oficinarte de Teatro (Vitória/ES).
16 de outubro, às 15h: A Lagarta Pequenina — Revoada (Vitória/ES).
16 de outubro, às 15h30: Pés na Lua, Aterrissando no Mundo da Imaginação com Poesias e Contação de Histórias — Pés na Lua (Vitória/ES).
16 de outubro, às 19h10: A Peso de Ouro — Teatro Arte Oficina (Vitória/ES).
17 de outubro, às 20h30: Amores Vermelhos Sob o Sol de Morango — Ciatrô (São Paulo/SP).
18 de outubro, às 19h: Investigações Sobre o Fogo à Terra — Grave (Vitória/ES).
A programação também inclui exibições audiovisuais. No dia 15 de outubro, às 16h50, será exibido o documentário Xamego e Benjamin de Oliveira – Pioneiros Negros da Palhaçaria no Brasil. Já no dia 16, às 19h, será apresentado o curta-metragem Zoglins – Horror da Estrada sem Luz.
Sala Milson Henriques
14 de outubro, às 19h: Corpus em Vidas: Mama Tchamba — Teatro Experimental Capixaba (Vitória/ES).
15 de outubro, às 19h: As Malas que Eu Carrego — Cia Teatral JC (Vitória/ES).
17 de outubro, às 18h: Pocket Show The Palhaços — Cia de Circo-Teatro The Palhaços (Serra/ES).
17 de outubro, às 19h: O Mundo Não Para — Teatro Os Suspeitos CRJ de São Pedro (Vitória/ES).
18 de outubro, às 18h: São Tantas Cabeças — Hudson Braga e Grupo HB de Teatro (Cariacica/ES).
As atividades formativas são outro destaque da programação. Entre os dias 15 e 18 de outubro, serão realizadas oficinas de figurino circense, atuação, corpo e performance, música cênica e iluminação circense.
As atividades acontecem na Sala Milson Henriques, anexa à Casa da Música Sônia Cabral, e são destinadas a diferentes faixas etárias. Não é necessária experiência prévia para participar das oficinas, mas as vagas são limitadas.
O festival também promove demonstrações de trabalhos e processos criativos após algumas das apresentações, permitindo ao público acompanhar discussões e experiências relacionadas às montagens. Confira a programação:
- 15 e 16 de outubro, das 18h às 21h: Figurino Circense, com Regina Schimitt.
- 16 de outubro, das 15h às 18h: Do Texto aos Palcos, com Luiz Paixão e Mariana Bizzotto.
- 17 de outubro, das 13h às 16h20: O Ator-Performer Iaô: Corpo, Ancestralidade e Gestus Social, com Cesar Huapaya.
- 17 e 18 de outubro, das 9h às 13h e das 14h às 18h: A Música-Corpo-Cênica do Espetáculo, com Dori Sant’Ana.
- 17 e 18 de outubro, das 15h às 18h: Iluminação Circense, com Anderson Lima.
22º Festival Nacional de Teatro Cidade Vitória
Quando: de 13 a 18 de outubro
Locais:
Theatro Carlos Gomes — Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória.
Casa da Música Sônia Cabral e Sala Milson Henriques — região da Praça João Clímaco, Centro, Vitória.