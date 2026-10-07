Josyara faz show gratuito em Vila Velha após participar do Tiny Desk Brasil

A cantora, compositora, instrumentista e produtora musical Josyara se apresenta no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, neste sábado (10), às 15h40. A artista baiana leva ao palco o show “AVIA”, baseado no álbum homônimo lançado em 2025.





A apresentação é gratuita e integra a programação do Parque Aberto, que acontece das 8h às 17h. Antes de Josyara, às 14h, o público poderá conferir o show “Iririu”, do capixaba André Prando com a Iririu Big Band.





Josyara chega ao Espírito Santo poucos dias depois de participar do Tiny Desk Brasil, versão nacional do projeto de apresentações intimistas. A apresentação foi realizada na última terça-feira (29), em parceria com a Anonymous Content Brazil e o YouTube.





No álbum “AVIA”, a artista reúne dez faixas, incluindo parcerias com Liniker, Juliana Linhares e Iara Rennó, além de releituras de músicas de Anelis Assumpção e Cátia de França. O disco também conta com participações de Chico Chico e Pitty.





O violão percussivo, uma das marcas do trabalho de Josyara, aparece como elemento central das músicas autorais e das releituras. A artista também assina a produção musical do álbum ao lado de Rafael Ramos.





O título do disco representa, para Josyara, uma ideia de movimento e continuidade.