Josyara faz show gratuito em Vila Velha após participar do Tiny Desk Brasil

A cantora, compositora, instrumentista e produtora musical Josyara se apresenta no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, neste sábado (10), às 15h40. A artista baiana leva ao palco o show “AVIA”, baseado no álbum homônimo lançado em 2025.
A apresentação é gratuita e integra a programação do Parque Aberto, que acontece das 8h às 17h. Antes de Josyara, às 14h, o público poderá conferir o show “Iririu”, do capixaba André Prando com a Iririu Big Band.
Josyara chega ao Espírito Santo poucos dias depois de participar do Tiny Desk Brasil, versão nacional do projeto de apresentações intimistas. A apresentação foi realizada na última terça-feira (29), em parceria com a Anonymous Content Brazil e o YouTube.
No álbum “AVIA”, a artista reúne dez faixas, incluindo parcerias com Liniker, Juliana Linhares e Iara Rennó, além de releituras de músicas de Anelis Assumpção e Cátia de França. O disco também conta com participações de Chico Chico e Pitty.
O violão percussivo, uma das marcas do trabalho de Josyara, aparece como elemento central das músicas autorais e das releituras. A artista também assina a produção musical do álbum ao lado de Rafael Ramos.
O título do disco representa, para Josyara, uma ideia de movimento e continuidade.
Avia significa deixar correr, caminhar, despachar, adiantar, concluir. A escolha por esse nome para o disco sugere exatamente essa interpretação: seguir em frente, fazer acontecer
No palco, Josyara estará acompanhada por Lucas Martins, no baixo; Bruno Marques, na bateria e programações; e Charles Tixier, nas programações e sintetizadores.
A programação musical começa às 14h com André Prando e a Iririu Big Band. O artista capixaba apresenta o show baseado no álbum “Iririu”, lançado em julho de 2024.
Com mais de dez anos de carreira, Prando transita por diferentes vertentes da música brasileira e já passou por eventos como o Rock in Rio, em 2019. O terceiro álbum de estúdio do cantor marca uma fase mais voltada para experiências pessoais e temas cotidianos.
“‘Iririu’” passeia por gêneros como reggae, baião, bossa, tango, congo e rock. Os arranjos foram executados por cerca de 40 músicos e o álbum conta com participações de Juliana Linhares e Chico Chico, que também integram “AVIA”.
Além dos shows, o Parque Aberto terá Feira Curva, praça de alimentação e atividades culturais. A exposição “IMAGINALIVRE!”, do coletivo OPAVIVARÁ!, estará em cartaz na Galeria Gabinete.
Às 10h, haverá uma visita mediada ao acervo do parque. No mesmo horário, as crianças poderão participar da oficina “Brincar e criar: Pique-Bandeira e outros jogos”, do projeto Experimentações no Parque. A atividade tem 15 vagas, com inscrições presenciais na Sala do Educativo uma hora antes do início.
10h — Visita mediada
10h — Oficina “Brincar e criar: Pique-Bandeira e outros jogos”
14h — André Prando e Iririu Big Band, com o show “Iririu”
15h40 — Josyara, com o show “AVIA”
Durante todo o dia — exposição “IMAGINALIVRE!”, Feira Curva e praça de alimentação
Parque Aberto
Data: 10 de outubro (sábado)
Horário: das 8h às 17h
Local: Parque Cultural Casa do Governador — Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha
Entrada: gratuita, sujeita à lotação. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pelo site By Inti ou na portaria no dia do evento.