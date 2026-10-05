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Ideias criativas

De six seven a urna eleitoral: 10 ideias de Mochilas Malucas para a Semana das Crianças

Batata frita, campo de futebol e personagens estão entre as criações que ganharam versões inusitadas para entrar na brincadeira da mochila maluca. Confira a seleção de HZ
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:25

A Mochila Maluca virou uma brincadeira divertida em escolas de todo o Brasil
A Mochila Maluca virou uma brincadeira divertida em escolas de todo o Brasil Reprodução Instagram @usethayds / @myllibaby

Depois do cabelo maluco, chegou a vez de colocar a criatividade nas costas. A mochila maluca virou uma brincadeira divertida em escolas de todo o Brasil durante a semana do Dia das Crianças e transforma o acessório usado todos os dias em uma criação completamente fora do comum.


A brincadeira segue a mesma lógica do famoso cabelo maluco: não existe um modelo certo. Pais, mães, responsáveis e crianças podem colocar a imaginação para funcionar e criar juntos.


E o melhor: não precisa ser uma produção profissional. Papelão, EVA, cartolina, tecidos, fitas e outros materiais podem ganhar novas funções com um pouco de criatividade.


HZ fez uma seleção de algumas das mochilas malucas que estão fazendo sucesso na internet para ajudar pais e responsáveis a encontrar inspiração para a Semana das Crianças. Confira:

1- Mochila Six Seven
2- Em clima de eleições
3 - Tem até campo de futebol
4 - Inspiração para quem gosta de dinossauros
5 - Passo a passo para essa mochila de abelhinha
6 - Quem aí é fã de K-pop?
7 - Inspiração para os amantes de batata frita
8 - Os super-heróis clássicos não poderiam ficar de fora!
9 - Tem até mochila maluca de bala!
10 - Inspirada em maquiagem

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