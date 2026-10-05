De six seven a urna eleitoral: 10 ideias de Mochilas Malucas para a Semana das Crianças

Depois do cabelo maluco, chegou a vez de colocar a criatividade nas costas. A mochila maluca virou uma brincadeira divertida em escolas de todo o Brasil durante a semana do Dia das Crianças e transforma o acessório usado todos os dias em uma criação completamente fora do comum.





A brincadeira segue a mesma lógica do famoso cabelo maluco: não existe um modelo certo. Pais, mães, responsáveis e crianças podem colocar a imaginação para funcionar e criar juntos.





E o melhor: não precisa ser uma produção profissional. Papelão, EVA, cartolina, tecidos, fitas e outros materiais podem ganhar novas funções com um pouco de criatividade.





HZ fez uma seleção de algumas das mochilas malucas que estão fazendo sucesso na internet para ajudar pais e responsáveis a encontrar inspiração para a Semana das Crianças. Confira: