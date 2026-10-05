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Diversão

Mês das Crianças: atração gratuita do Shrek promete animar o público infantil em Vila Velha

Programação reúne tobogã, piscina de bolinhas, arco e flecha e outras brincadeiras inspiradas no universo do ogro
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 14:41

Evento interativo do Sherk, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Evento interativo do Shrek, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Aline Reis

Já imaginou “entrar” no universo de Shrek? Em Vila Velha, isso é possível. O Shopping Praia da Costa recebe uma experiência interativa inspirada no famoso ogro, na princesa Fiona e em seus amigos. A atração é gratuita e transforma o universo da animação em um circuito de brincadeiras para toda a família. A programação segue até 1º de novembro, na Praça de Eventos do shopping.


Entre as atividades está a Torre da Fiona, que conta com tobogã e piscina de bolinhas. O circuito também reúne tiro ao alvo com arco e flecha, balanço, mesas para atividades de colorir e um desafio de permanecer pendurado na barra.


A proposta é levar para o espaço elementos que fazem parte da animação e criar um ambiente de interação e diversão, aproximando o público dos personagens e cenários que marcaram os filmes.

Piscina de bolinha no universo do Sherk
Piscina de bolinha no universo do Shrek  Aline Reis

O evento é promovido pela DreamWorks Animation e acontece também em comemoração ao Mês das Crianças. Para participar, é necessário retirar os ingressos pelo aplicativo do Shopping Praia da Costa.

Serviço 

Shrek: Evento Interativo


Quando: 2 de outubro a 1º de novembro (conforme horário de funcionamento do shoppping)

Onde: Shopping Praia da Costa – Praça de Eventos, Piso L1

Quanto: gratuito

Ingressos: retirada pelo App do Shopping Praia da Costa

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