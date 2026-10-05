Mês das Crianças: atração gratuita do Shrek promete animar o público infantil em Vila Velha

Já imaginou “entrar” no universo de Shrek? Em Vila Velha, isso é possível. O Shopping Praia da Costa recebe uma experiência interativa inspirada no famoso ogro, na princesa Fiona e em seus amigos. A atração é gratuita e transforma o universo da animação em um circuito de brincadeiras para toda a família. A programação segue até 1º de novembro, na Praça de Eventos do shopping.





Entre as atividades está a Torre da Fiona, que conta com tobogã e piscina de bolinhas. O circuito também reúne tiro ao alvo com arco e flecha, balanço, mesas para atividades de colorir e um desafio de permanecer pendurado na barra.





A proposta é levar para o espaço elementos que fazem parte da animação e criar um ambiente de interação e diversão, aproximando o público dos personagens e cenários que marcaram os filmes.