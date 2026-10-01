Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gratuito

Dia das Crianças na Serra: veja programação de cinema ao ar livre com filmes infantis

Cine Fun Fest acontece no Shopping Mestre Álvaro, com filmes escolhidos pelo público e entrada gratuita
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 17:55

Cine Fun Fest
Cine Fun Fest João Victor Lima

semana das crianças terá uma programação especial na Serra. Um festival gratuito de cinema ao ar livre promete agitar o Shopping Mestre Álvaro. O Cine Fun Fest acontece nos dias 10,11 e 12 de outubro, reunindo clássicos infantis que atravessam gerações. Para participar, é necessário retirar os ingressos limitados pelo Sá App.  


As sessões acontecem às 15h30 e às 17h30, no pátio do shopping, com telão, espreguiçadeiras e sistema de som para criar uma experiência de cinema a céu aberto. E quem decide o filme que será exibido é o público. A seleção dos filmes acontece por meio de uma batalha nas redes sociais do shopping. Então, vote muito no seu queridinho. 


A programação inicia no dia 10 de outubro (sábado), podendo ser com “Os Incríveis” ou “Kung Fu Panda”. Na sequência, o público poderá assistir “Frozen” ou “Meu Malvado Favorito”.

Já no dia 11 (domingo) a competição para o filme escolhido acontece entre “Rei Leão” e “A fuga das Galinhas”, logo após, “As Crônicas de Nárnia” contra “Esqueceram de Mim”. 


Finalizando a programação no dia 12 (segunda-feira - e Dia das Crianças), os filmes “Toy Story” e “Monstros S.A” disputam a preferência do público no horário das 15h30, e “Procurando Nemo” e “Lilo Stitch”, às 17h30.

Programação completa da batalha de filmes:

10 de outubro (sábado)
15h30 – Os Incríveis × Kung Fu Panda
17h30 – Frozen × Meu Malvado Favorito


11 de outubro (domingo)
15h30 – Rei Leão x A fuga das Galinhas
17h30 – As Crônicas de Nárnia × Esqueceram de Mim


12 de outubro (segunda-feira)
15h30 – Toy Story × Monstros S.A.
17h30 – Procurando Nemo × Lilo & Stitch

Serviço

Cine Fun Fest - Festival gratuito de cinema ao ar livre 

Data: 10, 11 e 12 de outubro

Local: Pátio do Mestre – Shopping Mestre Álvaro, Serra

Horário: Sessões às 15h30 e 17h30

Gratuito 

Veja Também 

Imagem de destaque

Depois da caminhada, pipoca: confira filmes para cada passeio pelo Centro de Vitória

Uma criança e um adulto montando blocos coloridos no chão da sala em tarde de Dia das Crianças.

O que dar de presente no Dia das Crianças? Veja ideias por idade

Imagem de destaque

Dia do Amigo: 5 benefícios das amizades para o desenvolvimento das crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dia das crianças Crianças Filme
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Honda alcança 33 milhões de unidades produzidas no Brasil
Honda chega a 33 milhões de motos produzidas no Brasil
Imagem de destaque
Orçamento do ES em 2027 prevê 28 concursos para contratar servidores; veja lista
Ônibus do Transcol
Eleições 2026: Transcol e Aquaviário terão frota reforçada no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados