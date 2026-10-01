Dia das Crianças na Serra: veja programação de cinema ao ar livre com filmes infantis

A semana das crianças terá uma programação especial na Serra. Um festival gratuito de cinema ao ar livre promete agitar o Shopping Mestre Álvaro. O Cine Fun Fest acontece nos dias 10,11 e 12 de outubro, reunindo clássicos infantis que atravessam gerações. Para participar, é necessário retirar os ingressos limitados pelo Sá App.





As sessões acontecem às 15h30 e às 17h30, no pátio do shopping, com telão, espreguiçadeiras e sistema de som para criar uma experiência de cinema a céu aberto. E quem decide o filme que será exibido é o público. A seleção dos filmes acontece por meio de uma batalha nas redes sociais do shopping. Então, vote muito no seu queridinho.





A programação inicia no dia 10 de outubro (sábado), podendo ser com “Os Incríveis” ou “Kung Fu Panda”. Na sequência, o público poderá assistir “Frozen” ou “Meu Malvado Favorito”.

Já no dia 11 (domingo) a competição para o filme escolhido acontece entre “Rei Leão” e “A fuga das Galinhas”, logo após, “As Crônicas de Nárnia” contra “Esqueceram de Mim”.





Finalizando a programação no dia 12 (segunda-feira - e Dia das Crianças), os filmes “Toy Story” e “Monstros S.A” disputam a preferência do público no horário das 15h30, e “Procurando Nemo” e “Lilo Stitch”, às 17h30.