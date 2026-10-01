Eleições 2026: Transcol e Aquaviário terão frota reforçada no ES

Para facilitar a mobilidade dos eleitores no primeiro turno das Eleições 2026, os sistemas de transporte público Transcol e Aquaviário terão operação reforçada no domingo (4), na Grande Vitória.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), o Transcol terá cerca de 12 mil viagens programadas ao longo do dia. O fluxo será monitorado e o número de viagens poderá ser ampliado caso haja aumento na demanda. Para garantir o atendimento, a companhia informou que manterá ônibus de reserva nos terminais.
No Sistema Aquaviário, os horários seguirão a programação habitual de domingo, mas três linhas contarão com viagens extras no fim da tarde para atender o fluxo de passageiros:
- 401 (Praça do Papa x Porto de Santana): 18h
- 402 (Praça do Papa x Prainha): 17h20, 17h40 e 18h
- 403 (Prainha x Porto de Santana): 18h
Os sistemas Transcol e Aquaviário estarão operando de forma gratuita no domingo (4).
Nos ônibus, o embarque e desembarque serão realizados pelas portas traseiras. Já no Aquaviário, os passageiros terão acesso gratuito pelos portões de embarque das estações, conforme orientação da equipe de operação.