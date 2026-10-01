Da tela para a pele: tatuagens geek conectam fãs de anime e cultura pop no ES

Imagine estar passeando pelos Lençóis Maranhenses e ser parado por um turista francês por um motivo tão inusitado quanto específico: uma tatuagem de anime. Isso aconteceu com o capixaba Danilo Bento, de 37 anos, que recentemente fez uma tatuagem do personagem Itachi Uchiha, da série de anime e mangá Naruto.





Danilo conta que quando fez a tatuagem já esperava o reconhecimento, por ser um personagem de uma série famosa, mas que se surpreendeu de maneira positiva com essa experiência durante sua viagem.

"Quem gosta de anime sempre reconhece", frisa.





Em muitos casos, tatuagens vão muito além da estética. Revelar na sua pele algo que você gosta pode ter um significado muito grande, é uma forma de expressar identidade e reconhecer, à primeira vista, quem compartilha da mesma paixão.





E, dentro desse universo, um fenômeno se destaca: as tatuagens de anime, que segundo tatuadores especializados no estilo, dominam a procura e vêm crescendo cada vez mais.