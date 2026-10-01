Bebê atingido durante discussão dos pais segue internado na Serra

O bebê de dois meses ferido durante uma agressão do pai à mãe no dia 27 de agosto, na Serra, segue internado no Hospital Infantil de Vitória. A criança sofreu traumatismo craniano e chegou à unidade em estado grave. Nesta quinta-feira (1º), segundo a mãe, o menino passa por novos exames para avaliar possíveis sequelas.





O nome do bairro e as identidades dos envolvidos não serão divulgados para preservar as crianças envolvidas no caso.





A mãe, de 21 anos, relata que, desde a internação, tem passado a maior parte do tempo no hospital. Ela contou que deixa a unidade apenas para ir para casa e ver a outra filha. "Eu volto para casa mesmo só para ver minha filha porque, ao mesmo tempo que eu não quero sair daqui, também não quero sair de lá”, disse a mãe, que ainda recebe apoio da família e acompanhamento psicológico.