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Violência

Homem é preso após esfaquear ex-namorada dentro de carro em Cachoeiro

Crime foi registrado por câmeras de segurança; vítima, de 29 anos, foi socorrida e está estável, segundo a Polícia Militar

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 out 2026 às 14:00

Um homem de 29 anos foi detido após esfaquear a ex-namorada, também de 29, dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Novo Parque, em em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu após o crime com o veículo da vítima, mas foi localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da agressão. A vítima estava dentro de um Honda Civic, estacionado em frente à casa, por volta das 8h, quando o homem abriu a porta, entrou no veículo e os dois começaram a discutir.


Na sequência, o homem teria esfaqueado a mulher. Vizinhos aparecem nas imagens e ajudam a vítima, que é retirada do carro. O suspeito foge dirigindo o veículo.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a mulher foi levada para um hospital particular do município e está em estado estável.


Após o crime, policiais militares iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado e detido em Marechal Floriano.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e será encaminhada à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há informações sobre o procedimento que será adotado. A medida será definida pelo delegado responsável após tomar conhecimento dos fatos e ouvir o suspeito.

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