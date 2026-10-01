Homem é encontrado morto a tiros em Aracruz

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em 32 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (1º) e contempla cidades das regiões Sul e Serrana no Estado.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em um dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Wanessa Scardua.
Quem deseja adotar um cão ou gato terá uma oportunidade neste sábado (3). A Prefeitura de Vila Velha promove uma ação de adoção responsável no Santuário do Divino Espírito Santo, no Centro da cidade. Os animais disponíveis já passaram por cuidados veterinários e estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.
Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e CPF, além de passar por uma avaliação da equipe de Bem-Estar Animal. A iniciativa integra as ações de conscientização sobre proteção e guarda responsável de animais, em referência ao Dia Mundial dos Animais e a São Francisco de Assis, tradicionalmente associado à causa animal.
A secretária de Meio Ambiente, Maria do Carmo Novaes, destaca que a adoção deve ser acompanhada de responsabilidade por parte dos tutores.
"A adoção envolve uma decisão responsável e o compromisso com os cuidados necessários ao longo da vida do animal. A iniciativa também é uma oportunidade para orientar a população sobre a importância da guarda responsável", afirmou.
Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.
Um repositor de supermercado, de 50 anos, foi detido após perseguir a ex-mulher, de 47, e invadir o prédio onde ela trabalha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, o homem chegou a arrancar a bolsa da vítima.
Ainda de acordo com a corporação, seguranças do prédio onde ela trabalha retiraram o suspeito do local, mas ele retornou e passou a rondar a região. A mulher contou aos agentes que manteve um relacionamento com o homem por 17 anos e que estava separada dele havia um ano.
A vítima também relatou que o suspeito já havia sido detido, em 2015, por tentar matá-la após consumir bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Guarda Municipal, o homem também possui registros anteriores por lesão corporal e furto.
O suspeito foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.
Um casal ficou ferido após um carro capotar no canteiro central da BR 101, nesta quarta-feira (30). O acidente ocorreu no km 331,7, na altura da localidade de Samambaia, em Guarapari.
Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 69, foram socorridos por uma equipe de resgate da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas possuem lesões graves e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
De acordo com a concessionária, uma faixa da BR 101 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas. Aplicativos de mobilidade não indicavam congestionamento significativo na região até o momento.
Um homem de 41 anos foi preso em Martins Soares, em Minas Gerais, suspeito de agredir a companheira com uma faca em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de segunda-feira (28), e o suspeito foi localizado na terça-feira (29).
De acordo com a PM, a equipe foi acionada após a vítima, de 40 anos, dar entrada no Hospital Municipal de Ibatiba com ferimentos. Aos policiais, ela relatou que, durante uma discussão, o companheiro teria usado uma faca para agredi-la, atingindo o braço e o antebraço. A mulher recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.
Após a polícia receber informações de que o suspeito havia deixado o Espírito Santo em uma caminhonete, a PMES acionou a Polícia Militar de Minas Gerais para dar continuidade às buscas. O veículo foi localizado no centro de Martins Soares, e o homem foi preso.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital, e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por lesão corporal cometida contra mulher. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Um grupo fugiu após um Fox atropelar uma mulher e atingir um Gol estacionado na noite desta terça-feira (29), no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, cinco pessoas estavam no Fox.
Ainda de acordo com os relatos, após atropelar a mulher, o Fox atingiu a roda traseira do Gol e, em seguida, capotou. Os ocupantes fugiram do local.
Segundo a Polícia Militar, a mulher sofreu um possível traumatismo cranioencefálico grave. Ela foi socorrida desacordada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Durante a remoção do Fox, a PM informou que encontrou e apreendeu dois celulares. Os aparelhos foram entregues na delegacia da cidade. O Gol ficou danificado na parte traseira direita, incluindo a roda, o para-choque traseiro, a caixa de roda e o pneu.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno. .
Um açougueiro de 36 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra. O homem foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.
Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima chegou ao trabalho por volta das 6h, mais cedo do que costumava chegar. O dono do estabelecimento não soube informar o motivo da mudança de horário.
Testemunhas contaram que um carro branco parou em frente ao local. Uma pessoa chamou o açougueiro pelo nome e, em seguida, foram efetuados os disparos. O atirador fugiu logo depois. A vítima trabalha na empresa há quase sete anos.
Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o celular do açougueiro havia desaparecido. A família aguarda a investigação para esclarecer o que motivou o ataque.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Um homem de 36 anos morreu após ser arremessado da carroceria de uma Fiat Strada durante um capotamento na manhã desta quarta-feira (30), próximo à entrada da Estrada das Carretas, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Emerson Ubencio Almeida Vilera, natural da Venezuela.
De acordo com a PM, na caminhonete estavam o motorista, o passageiro e Emerson. O veículo estaria em alta velocidade e o motorista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o capotamento. Com o impacto, Emerson foi arremessado da carroceria. O condutor fugiu do local após o acidente.
O passageiro recebeu os primeiros socorros e foi levado a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O corpo de Emerson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.
A Prefeitura de Vila Velha vai realizar cerca de mil exames de imagem ao longo de outubro para pacientes da rede municipal de saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, contempla exames de ultrassonografia mamária, transvaginal, de abdômen total e do aparelho urinário.
Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h, na clínica Multimagem, em Vitória, nos dias 3, 17 e 24 de outubro.As vagas são destinadas exclusivamente a usuários já encaminhados e agendados pelas Unidades de Saúde do município.
Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da rede municipal para receber informações sobre data, horário e orientações para a realização dos exames. Por isso, não é necessário procurar diretamente a clínica para solicitar agendamento.
Também integra a programação de saúde do município a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, que está em Vila Velha desde 3 de setembro. Eles oferecem exames gratuitos de ultrassonografia e tomografia computadorizada e permanecem em funcionamento até 17 de outubro. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira
Um caminhão atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 6h40, na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a queda dos postes, a Rua Cícero do Carmo Batista ficou interditada.
Segundo informações apuradas no local pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o caminhão descia a serra em direção a Prosperidade quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo atingiu os postes, a igreja e só parou no quintal de uma moradora.
De acordo com o relato do motorista a uma pessoa para quem a empresa prestaria serviço, o caminhão seguia por uma descida quando teria perdido o freio e ficado desgovernado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.
O motorista, de 32 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Militar, ele sofreu uma fratura no ombro e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa responsável pelo caminhão informou que ele sofreu outros ferimentos e recebeu a visita da filha no hospital.
A empresa informou ainda que está prestando assistência às famílias afetadas e às demais pessoas atingidas pelo acidente.
A EDP informou que equipes trabalham para substituir os postes atingidos e normalizar o fornecimento de energia. Por segurança, os clientes do entorno ficariam com o serviço interrompido até a conclusão dos trabalhos. A PM informou que a via permaneceria interditada até o atendimento ser finalizado.
A Defesa Civil de Vargem Alta esteve no local para verificar possíveis danos ou riscos à estrutura da residência atingida. Inicialmente, nenhum comprometimento estrutural foi identificado. Segundo o órgão, um relatório detalhado sobre as condições de risco será elaborado e entregue ao proprietário, e uma nova análise será feita posteriormente.