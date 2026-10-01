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Crime

Homem é encontrado morto a tiros em Aracruz

Publicado em

01 out 2026 às 11:09
Um homem foi encontrado morto a tiros na noite desta quarta-feira (30), no bairro Pôr do Sol, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima não teve a identidade divulgada e teve a morte confirmada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 32 municípios; veja quais

Publicado em 01/10/2026 às 12:04

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em 32 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (1º) e contempla cidades das regiões Sul e Serrana no Estado.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em um dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Confira as cidades sob alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba 
  17. Ibitirama 
  18. Iconha 
  19. Irupi 
  20. Itapemirim 
  21. Iúna 
  22. Jerônimo Monteiro 
  23. Marataízes 
  24. Mimoso do Sul 
  25. Muniz Freire 
  26. Muqui 
  27. Piúma 
  28. Presidente Kennedy 
  29. Rio Novo do Sul 
  30. São José do Calçado 
  31. Vargem Alta 
  32. Venda Nova do Imigrante 

*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes

Vila Velha promove feira de adoção de cães e gatos no sábado (3)

Publicado em 01/10/2026 às 11:50
Animais para adoção em Vila Velha Reprodução: Prefeitura de Vila Velha

Quem deseja adotar um cão ou gato terá uma oportunidade neste sábado (3). A Prefeitura de Vila Velha  promove uma ação de adoção responsável no Santuário do Divino Espírito Santo, no Centro da cidade. Os animais disponíveis já passaram por cuidados veterinários e estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. 


Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e CPF, além de passar por uma avaliação da equipe de Bem-Estar Animal. A iniciativa integra as ações de conscientização sobre proteção e guarda responsável de animais, em referência ao Dia Mundial dos Animais e a São Francisco de Assis, tradicionalmente associado à causa animal. 


A secretária de Meio Ambiente, Maria do Carmo Novaes, destaca que a adoção deve ser acompanhada de responsabilidade por parte dos tutores. 


"A adoção envolve uma decisão responsável e o compromisso com os cuidados necessários ao longo da vida do animal. A iniciativa também é uma oportunidade para orientar a população sobre a importância da guarda responsável", afirmou. 


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.


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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Violência

Homem invade trabalho de ex-mulher e é detido em Vitória

Publicado em 30/09/2026 às 16:56
Homem foi detido pela Guarda de Vitória
Homem foi detido pela Guarda de Vitória Divulgação/Guarda de Vitória

Um repositor de supermercado, de 50 anos, foi detido após perseguir a ex-mulher, de 47, e invadir o prédio onde ela trabalha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, o homem chegou a arrancar a bolsa da vítima. 


Ainda de acordo com a corporação, seguranças do prédio onde ela trabalha retiraram o suspeito do local, mas ele retornou e passou a rondar a região. A mulher contou aos agentes que manteve um relacionamento com o homem por 17 anos e que estava separada dele havia um ano. 


A vítima também relatou que o suspeito já havia sido detido, em 2015, por tentar matá-la após consumir bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Guarda Municipal, o homem também possui registros anteriores por lesão corporal e furto.


O suspeito foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Altura de Samambaia

Idosos ficam feridos após carro capotar na BR 101, em Guarapari

Publicado em 30/09/2026 às 14:40

Um casal ficou ferido após um carro capotar no canteiro central da BR 101, nesta quarta-feira (30). O acidente ocorreu no km 331,7, na altura da localidade de Samambaia, em Guarapari


Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 69, foram socorridos por uma equipe de resgate da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas possuem lesões graves e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Idoso sendo socorrido por equipe de resgate
Idoso sendo socorrido por equipe de resgate Daniel Marçal

De acordo com a concessionária, uma faixa da BR 101 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas. Aplicativos de mobilidade não indicavam congestionamento significativo na região até o momento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência doméstica

Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES

Publicado em 30/09/2026 às 14:02

Um homem de 41 anos foi preso em Martins Soares, em Minas Gerais, suspeito de agredir a companheira com uma faca em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de segunda-feira (28), e o suspeito foi localizado na terça-feira (29).


De acordo com a PM, a equipe foi acionada após a vítima, de 40 anos, dar entrada no Hospital Municipal de Ibatiba com ferimentos. Aos policiais, ela relatou que, durante uma discussão, o companheiro teria usado uma faca para agredi-la, atingindo o braço e o antebraço. A mulher recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.


Após a polícia receber informações de que o suspeito havia deixado o Espírito Santo em uma caminhonete, a PMES acionou a Polícia Militar de Minas Gerais para dar continuidade às buscas. O veículo foi localizado no centro de Martins Soares, e o homem foi preso.


O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital, e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por lesão corporal cometida contra mulher. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Saúde

Grupo abandona carro e foge após atropelar mulher e atingir veículo em Aracruz

Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,

O STF acerta ao ampliar a proteção das mulheres contra a violência de gênero

Imagem de destaque

Ex-namorado agride mulher e esfaqueia motorista que deu carona para ela em Muqui

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Grupo abandona carro e foge após atropelar mulher e atingir veículo em Aracruz

Publicado em 30/09/2026 às 11:22

Um grupo fugiu após um Fox atropelar uma mulher e atingir um Gol estacionado na noite desta terça-feira (29), no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, cinco pessoas estavam no Fox.


Ainda de acordo com os relatos, após atropelar a mulher, o Fox atingiu a roda traseira do Gol e, em seguida, capotou. Os ocupantes fugiram do local.


Segundo a Polícia Militar, a mulher sofreu um possível traumatismo cranioencefálico grave. Ela foi socorrida desacordada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Durante a remoção do Fox, a PM informou que encontrou e apreendeu dois celulares. Os aparelhos foram entregues na delegacia da cidade. O Gol ficou danificado na parte traseira direita, incluindo a roda, o para-choque traseiro, a caixa de roda e o pneu.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.                    .
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Jardim Carapina

Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra

Publicado em 30/09/2026 às 11:06
Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra
Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra Diony Silva

Um açougueiro de 36 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra. O homem foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.


Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima chegou ao trabalho por volta das 6h, mais cedo do que costumava chegar. O dono do estabelecimento não soube informar o motivo da mudança de horário.


Testemunhas contaram que um carro branco parou em frente ao local. Uma pessoa chamou o açougueiro pelo nome e, em seguida, foram efetuados os disparos. O atirador fugiu logo depois. A vítima trabalha na empresa há quase sete anos.


Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o celular do açougueiro havia desaparecido. A família aguarda a investigação para esclarecer o que motivou o ataque.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Venezuelano morre ao ser arremessado da carroceria de picape em Aracruz

Publicado em 30/09/2026 às 10:51
Emerson Ubencio Almeida Vilera, de 36 anos, estava na carroceria quando a picape capotou em Aracruz Crédito: Acervo pessoal | Leitor - A Gazeta

Um homem de 36 anos morreu após ser arremessado da carroceria de uma Fiat Strada durante um capotamento na manhã desta quarta-feira (30), próximo à entrada da Estrada das Carretas, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Emerson Ubencio Almeida Vilera, natural da Venezuela.


De acordo com a PM, na caminhonete estavam o motorista, o passageiro e Emerson. O veículo estaria em alta velocidade e o motorista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o capotamento. Com o impacto, Emerson foi arremessado da carroceria. O condutor fugiu do local após o acidente. 


O passageiro recebeu os primeiros socorros e foi levado a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O corpo de Emerson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz. 


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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Outubro Rosa

Vila Velha realiza mutirão de exames de ultrassonografia

Publicado em 30/09/2026 às 10:26
Mulher realizando ultrassonografia Freepik/Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha vai realizar cerca de mil exames de imagem ao longo de outubro para pacientes da rede municipal de saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, contempla exames de ultrassonografia mamária, transvaginal, de abdômen total e do aparelho urinário. 


Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h, na clínica Multimagem, em Vitória, nos dias 3, 17 e 24 de outubro.As vagas são destinadas exclusivamente a usuários já encaminhados e agendados pelas Unidades de Saúde do município


Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da rede municipal para receber informações sobre data, horário e orientações para a realização dos exames. Por isso, não é necessário procurar diretamente a clínica para solicitar agendamento.

Demais atendimentos

Também integra a programação de saúde do município a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, que está em Vila Velha desde 3 de setembro. Eles oferecem exames gratuitos de ultrassonografia e tomografia computadorizada e permanecem em funcionamento até 17 de outubro. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Transtornos

Caminhão atinge dois postes e igreja e interdita rua em Vargem Alta

Publicado em 30/09/2026 às 10:13
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta Matheus Passos

Um caminhão atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 6h40, na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a queda dos postes, a Rua Cícero do Carmo Batista ficou interditada.


Segundo informações apuradas no local pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o caminhão descia a serra em direção a Prosperidade quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo atingiu os postes, a igreja e só parou no quintal de uma moradora.

De acordo com o relato do motorista a uma pessoa para quem a empresa prestaria serviço, o caminhão seguia por uma descida quando teria perdido o freio e ficado desgovernado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.


O motorista, de 32 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Militar, ele sofreu uma fratura no ombro e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa responsável pelo caminhão informou que ele sofreu outros ferimentos e recebeu a visita da filha no hospital.


A empresa informou ainda que está prestando assistência às famílias afetadas e às demais pessoas atingidas pelo acidente.

 

A EDP informou que equipes trabalham para substituir os postes atingidos e normalizar o fornecimento de energia. Por segurança, os clientes do entorno ficariam com o serviço  interrompido até a conclusão dos trabalhos. A PM informou que a via permaneceria interditada até o atendimento ser finalizado.


A Defesa Civil de Vargem Alta esteve no local para verificar possíveis danos ou riscos à estrutura da residência atingida. Inicialmente, nenhum comprometimento estrutural foi identificado. Segundo o órgão, um relatório detalhado sobre as condições de risco será elaborado e entregue ao proprietário, e uma nova análise será feita posteriormente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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