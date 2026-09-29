O STF acerta ao ampliar a proteção das mulheres contra a violência de gênero

Trata-se de uma mudança relevante porque a proteção jurídica não deve depender exclusivamente da relação doméstica e familiar, mas das características da conduta e da situação de vulnerabilidade enfrentada pela vítima.





A decisão também acompanha a evolução das relações sociais e das próprias formas de violência contra as mulheres. Nas últimas décadas, novas condutas passaram a ser reconhecidas e enfrentadas pelo ordenamento jurídico, como a perseguição reiterada, conhecida como stalking.





A violência pode se manifestar de diferentes maneiras e, muitas vezes, começa com comportamentos que, se não forem interrompidos, podem evoluir para agressões mais graves.





Nesse sentido, o entendimento do STF contribui para preencher lacunas de proteção e reafirma que o Estado deve atuar de maneira preventiva, sem esperar que a violência alcance níveis extremos para então oferecer proteção à vítima.





A ampliação, entretanto, não significa que qualquer conflito envolvendo uma mulher deverá ser automaticamente enquadrado na Lei Maria da Penha. A aplicação das medidas deve observar a existência de violência baseada no gênero e os elementos concretos de cada caso.