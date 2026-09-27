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ES 124

Motociclista morre ao bater em carro em Aracruz

Testemunhas relataram ter visto três pessoas fugindo de dentro do automóvel, sem prestar socorro ao condutor da moto

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 12:56

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

27 set 2026 às 12:56
Após o acidente o veículo pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas
Após o acidente, o veículo pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas Leitor A Gazeta

Um motociclista de 51 anos morreu na noite deste sábado (26) ao bater em um carro, na ES 124, região de Biriricas, na zona rural de Aracruz. Testemunhas contaram à Polícia que três pessoas abandonaram o automóvel e fugiram sem prestar socorro ao condutor da moto.


O carro pegou fogo logo depois do acidente, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.


O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)  de Vitória para ser necropsiado e liberado à família. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), de Aracruz. O nome da vítima também não foi revelado.

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