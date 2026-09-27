AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tentativa de homicídio

Ex-marido agride mulher e esfaqueia motorista que deu carona para ela em Muqui

A vítima foi orientada a formalizar o relato na delegacia e a solicitar Medida Protetiva contra o ex-companheiro

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 12:48

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

27 set 2026 às 12:48
A vítima foi orientada a formalizar queixa na Delegacia de Muqui (foto) e acionar o 190 caso o suspeito retorne Gustavo Ribeiro

Um homem agrediu sua ex-mulher e tentou matar o homem que dava carona para ela no bairro Boa Esperança, em Muqui, Sul do ES.  O crime aconteceu na madrugada deste domingo (27). O nome dos envolvidos não será exposto em proteção às vítimas.


Conforme a Polícia Militar apurou no local, a mulher estava em um evento num bar da região, quando percebeu na hora de ir embora que os pneus do seu carro estavam furados. Diante do fato, ela pediu carona ao seu ex-namorado, segundo ela relatou às autoridades. 


Quando ela e o motorista chegaram na casa dela, foram surpreendidos pelo ex-marido da vítima, que estava com um canivete e cercando o carro, impedindo que eles saíssem de dentro do automóvel. Em dado momento, o suspeito abriu com força a porta do motorista e o esfaqueou no abdômen. 


A mulher, que estava no banco do carona, tentou impedir o ato de violência do ex-marido. O motorista conseguiu sair do carro e se proteger na casa dela. No momento, o suspeito deu um soco na cara da ex-companheira e até a ameaçou de morte, dizendo que a mataria se ela contasse algo à polícia.


Ao chegar no local, o Samu prestou socorro ao motorista, que apresentava quadro de saúde estável. Ele foi levado para a UPA de Cachoeiro de Itapemirim. 


Já a mulher negou atendimento médico, mas foi orientada pelos policiais a realizar um relato oficial da ocorrência na delegacia e a solicitar Medida Protetiva contra o ex-marido. Também foi orientada a acionar o 190 caso o suspeito retornasse. 


O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Muqui e até o momento o autor da tentativa de homicídio não foi detido.

Veja Também 

Imagem de destaque

Médico suspeito de violação sexual contra estudantes em Vila Velha sai da cadeia

Cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale, réu pelo assassinato de duas mulheres em Cariacica

Cabo da PM vira réu por matar a tiros casal de mulheres no meio da rua em Cariacica

Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após acidente na ES 248, no domingo (20); Justiça determinou pagamento de fiança de R$ 10 mil e outras medidas cautelares

Justiça manda soltar motorista preso após morte de motociclista em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul Homicídio Violência Contra a Mulher Muqui
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagens mostram a cauda de uma baleia durante avistamento feito por um grupo que remava em uma canoa havaiana em Manguinhos, na Serra, neste domingo (27)
Baleia nada ao lado de canoa e surpreende remadores em Manguinhos
Imagem de destaque
Em 2026, 14 crianças foram entregues à Justiça para adoção
Patê de frango
Que tal um patê de frango bem cremoso para o lanche da tarde? Veja receita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados