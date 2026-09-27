Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Que tal um patê de frango bem cremoso para o lanche da tarde? Veja receita
É vapt-vupt!

Que tal um patê de frango bem cremoso para o lanche da tarde? Veja receita

Opção prática e bastante acessível, a versão sugerida por HZ é incrementada com azeitona, cenoura e milho verde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 13:00

Patê de frango
Patê de frango. Foto: Nestlé

Patês são uma ótima opção para quem quer servir um lanche prático e rápido. Além do patê de atum, o de frango é muito conhecido - e também um dos mais apreciados.


A receita que HZ traz a seguir, incrementada com azeitonas, milho verde e cenoura ralada, é simplesmente irresistível. Confira!

Patê de frango 

Ingredientes:


  • 500g de frango desfiado cozido
  • 300g de maionese
  • 6 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • 2 cenouras médias raladas
  • 250g de milho verde
  • 250g de azeitona picada
  • Cheiro-verde a gosto
  • Sal a gosto (opcional)


Modo de preparo:


  1. Em uma vasilha, coloque o frango desfiado cozido.
  2. Adicione a maionese ao frango e misture bem até formar um creme uniforme.
  3. Incorpore o requeijão à mistura, ajustando as quantidades de maionese e requeijão, se necessário, até obter uma textura bem cremosa.
  4. Junte a cenoura ralada, o milho verde, a azeitona e o cheiro-verde picado.
  5. Misture delicadamente até todos os ingredientes estarem bem incorporados.

Veja Também 

Imagem de destaque

Confira 3 receitas de patê para acompanhar entradas e petiscos

Imagem de destaque

Quer um lanche da tarde mais proteico? Aprenda a preparar essa quiche de atum

Imagem de destaque

Esse curry de legumes vegetariano é fácil de fazer e combina com o jantar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado
Marinho acusa Dino de favorecer Lula e cobra reação de Fachin após decisão sobre posts
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante cerimônia de posse do diretor-geral da PF, na sede da corporação, em Brasília.
Dino usa precedente sobre liberdade de imprensa para liberar posts sobre Nossa Senhora
Imagem de destaque
Governo confirma abertura da China para miúdos suínos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados