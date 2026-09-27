Que tal um patê de frango bem cremoso para o lanche da tarde? Veja receita

Patês são uma ótima opção para quem quer servir um lanche prático e rápido. Além do patê de atum, o de frango é muito conhecido - e também um dos mais apreciados.
A receita que HZ traz a seguir, incrementada com azeitonas, milho verde e cenoura ralada, é simplesmente irresistível. Confira!
Ingredientes:
- 500g de frango desfiado cozido
- 300g de maionese
- 6 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 2 cenouras médias raladas
- 250g de milho verde
- 250g de azeitona picada
- Cheiro-verde a gosto
- Sal a gosto (opcional)
Modo de preparo:
- Em uma vasilha, coloque o frango desfiado cozido.
- Adicione a maionese ao frango e misture bem até formar um creme uniforme.
- Incorpore o requeijão à mistura, ajustando as quantidades de maionese e requeijão, se necessário, até obter uma textura bem cremosa.
- Junte a cenoura ralada, o milho verde, a azeitona e o cheiro-verde picado.
- Misture delicadamente até todos os ingredientes estarem bem incorporados.