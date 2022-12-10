Confira 3 receitas de patê para acompanhar entradas e petiscos

Cremosos e saborosos, os patês são uma opção prática e barata para servir em uma reunião de amigos, no lanche e até mesmo em eventos, de aniversário a casamento.

Nas festas de fim de ano, tais receitas vêm com tudo para a mesa da ceia e são ideais para acompanhar entradas e petiscos.

A seguir, sugerimos três preparações, duas delas vegetarianas. Confira:

Patê de tomate seco: sirva com torradinhas ou biscoitos bem crocantes Crédito: Nestlé/Divulgação

PATÊ DE TOMATE SECO

INGREDIENTES:

1 caixinha de creme de leite



2 xícaras (chá) de ricota amassada



5 tomates secos bem picados



1 colher (chá) de sal



COMO FAZER:

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.



PATÊ CREMOSO DE FRANGO

INGREDIENTES:

1 filé de frango temperado a gosto (cerca de 80 g)



2 colheres (sopa) de abobrinha ralada



Meia colher (chá) de shoyu



Meia xícara (chá) de ricota amassada



2 colheres (sopa) de leite integral



COMO FAZER:

Em uma frigideira antiaderente, untada com um fio de azeite, doure o frango dos dois lados. Retire e reserve. Adicione a abobrinha na mesma frigideira, mexa rapidamente e retire do fogo. Pique o filé de frango em pedaços bem pequenos e misture com a abobrinha, o shoyu, a ricota e o leite até formar uma pasta cremosa.

PATÊ DE RICOTA E NOZES

INGREDIENTES:

1 latinha de creme de leite



1 xícara (chá) de ricota



1 colher (chá) de sal



Meia xícara (chá) de nozes

