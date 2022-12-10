Confira 3 receitas de patê para acompanhar entradas e petiscos

Cremosos e saborosos, os patês são uma opção prática e barata para servir em uma reunião de amigos, no lanche e até mesmo em eventos, de aniversário a casamento.
Nas festas de fim de ano, tais receitas vêm com tudo para a mesa da ceia e são ideais para acompanhar entradas e petiscos.
A seguir, sugerimos três preparações, duas delas vegetarianas. Confira:
PATÊ DE TOMATE SECO
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 xícaras (chá) de ricota amassada
- 5 tomates secos bem picados
- 1 colher (chá) de sal
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.
PATÊ CREMOSO DE FRANGO
INGREDIENTES:
- 1 filé de frango temperado a gosto (cerca de 80 g)
- 2 colheres (sopa) de abobrinha ralada
- Meia colher (chá) de shoyu
- Meia xícara (chá) de ricota amassada
- 2 colheres (sopa) de leite integral
COMO FAZER:
- Em uma frigideira antiaderente, untada com um fio de azeite, doure o frango dos dois lados. Retire e reserve. Adicione a abobrinha na mesma frigideira, mexa rapidamente e retire do fogo. Pique o filé de frango em pedaços bem pequenos e misture com a abobrinha, o shoyu, a ricota e o leite até formar uma pasta cremosa.
PATÊ DE RICOTA E NOZES
INGREDIENTES:
- 1 latinha de creme de leite
- 1 xícara (chá) de ricota
- 1 colher (chá) de sal
- Meia xícara (chá) de nozes
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, bata o creme de leite com a ricota e o sal. Desligue e misture as nozes. Sirva gelado com torradas.