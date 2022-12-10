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Praticidade

Confira 3 receitas de patê para acompanhar entradas e petiscos

Veja como fazer pastinhas cremosas de tomate seco, frango e ricota com nozes para servir em pequenas reuniões ou no lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 06:00

Cremosos e saborosos, os patês são uma opção prática e barata para servir em uma reunião de amigos, no lanche e até mesmo em eventos, de aniversário a casamento. 
Nas festas de fim de ano, tais receitas vêm com tudo para a mesa da ceia e são ideais para acompanhar entradas e petiscos.
A seguir, sugerimos três preparações, duas delas vegetarianas. Confira: 
Patê de tomate seco
Patê de tomate seco: sirva com torradinhas ou biscoitos bem crocantes Crédito: Nestlé/Divulgação

PATÊ DE TOMATE SECO

INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 xícaras (chá) de ricota amassada
  • 5 tomates secos bem picados
  • 1 colher (chá) de sal
COMO FAZER:
  • Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.

PATÊ CREMOSO DE FRANGO

INGREDIENTES:
  • 1 filé de frango temperado a gosto (cerca de 80 g)
  • 2 colheres (sopa) de abobrinha ralada
  • Meia colher (chá) de shoyu
  • Meia xícara (chá) de ricota amassada
  • 2 colheres (sopa) de leite integral
COMO FAZER: 
  • Em uma frigideira antiaderente, untada com um fio de azeite, doure o frango dos dois lados. Retire e reserve. Adicione a abobrinha na mesma frigideira, mexa rapidamente e retire do fogo. Pique o filé de frango em pedaços bem pequenos e misture com a abobrinha, o shoyu, a ricota e o leite até formar uma pasta cremosa. 

PATÊ DE RICOTA E NOZES

INGREDIENTES:
  • 1 latinha de creme de leite
  • 1 xícara (chá) de ricota
  • 1 colher (chá) de sal
  • Meia xícara (chá) de nozes
COMO FAZER:
  • Em um liquidificador, bata o creme de leite com a ricota e o sal. Desligue e misture as nozes. Sirva gelado com torradas.

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