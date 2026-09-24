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Gastronomia

Esse curry de legumes vegetariano é fácil de fazer e combina com o jantar

Prático, econômico e cheio de sabor, veja como preparar um prato perfeito para acompanhar o arroz da noite
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 18:55

Curry de legumes vegetariano (Imagem: SMDSS | Shutterstock)
Curry de legumes vegetariano Crédito: Imagem: SMDSS | Shutterstock

Quando bate aquela vontade de um prato quentinho, reconfortante e cheio de sabor, o curry de legumes é a escolha certa. De origem indiana, ele transforma vegetais simples em uma refeição aromática e colorida, graças à combinação de especiarias e ao toque cremoso do leite de coco.

Além de vegetariano e nutritivo, é um prato versátil: fica pronto em cerca de meia hora, aproveita os legumes que você já tem em casa e combina perfeitamente com uma porção de arroz para fechar o jantar. Veja como preparar!

Curry de legumes vegetariano

Ingredientes

  • 1/2 couve-flor em floretes
  • 1 xícara de chá de ervilhas congeladas
  • 1 cenoura em pedaços
  • 1 xícara de chá de vagem em pedaços
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 tomates picados
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma 
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, coentro fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água 

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Depois, junte o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto, até liberarem aroma. Acrescente o curry em pó, o cominho e a cúrcuma e refogue rapidamente para realçar os temperos. Adicione os tomates e cozinhe até desmancharem, formando um molho encorpado. Incorpore a couve-flor, a cenoura e a vagem, misturando bem para envolvê-los no molho.

Em seguida, despeje o leite de coco e um pouco de água, até quase cobrir os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e deixe cozinhar em fogo médio-baixo, com a panela parcialmente tampada, por 15 a 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Junte as ervilhas nos últimos 5 minutos de cozimento, para que fiquem no ponto. Ajuste o sal, finalize com coentro fresco picado e sirva quente.

Dica : sirva com arroz.

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