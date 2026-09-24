Esse curry de legumes vegetariano é fácil de fazer e combina com o jantar

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Depois, junte o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto, até liberarem aroma. Acrescente o curry em pó, o cominho e a cúrcuma e refogue rapidamente para realçar os temperos. Adicione os tomates e cozinhe até desmancharem, formando um molho encorpado. Incorpore a couve-flor, a cenoura e a vagem, misturando bem para envolvê-los no molho.