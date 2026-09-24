Festival movimenta Vitória com cafeterias, shows de rock e atrações infantis

Após movimentar quase 50 cafeterias, confeitarias, padarias, bistrôs, docerias e gelaterias de diferentes municípios capixabas, o circuito Coffee & Cake Week 2026 chega à sua etapa final.





O festival de encerramento do evento acontece neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, na arena de eventos do Shopping Vitória, com diversas atrações e entrada gratuita.





Se durante três semanas a ideia foi circular por diferentes endereços e experimentar os combos especiais de R$ 29,90 ou R$ 49,90, agora a intenção é reunir o público em torno de uma experiência ainda maior, em que o café é o grande protagonista.





No festival, o público poderá conhecer mais sobre a bebida, participar de experiências sensoriais e descobrir diferentes produtos que fazem parte desse universo.