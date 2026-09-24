Festival movimenta Vitória com cafeterias, shows de rock e atrações infantis

Após movimentar quase 50 cafeterias, confeitarias, padarias, bistrôs, docerias e gelaterias de diferentes municípios capixabas, o circuito Coffee & Cake Week 2026 chega à sua etapa final.
O festival de encerramento do evento acontece neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, na arena de eventos do Shopping Vitória, com diversas atrações e entrada gratuita.
Se durante três semanas a ideia foi circular por diferentes endereços e experimentar os combos especiais de R$ 29,90 ou R$ 49,90, agora a intenção é reunir o público em torno de uma experiência ainda maior, em que o café é o grande protagonista.
No festival, o público poderá conhecer mais sobre a bebida, participar de experiências sensoriais e descobrir diferentes produtos que fazem parte desse universo.
A gastronomia também vai marcar presença, com opções de doces, chocolates, pães, biscoitos e outras guloseimas à venda, além de uma área de alimentação com especialidades variadas. A feira reúne ainda economia criativa e artesanato.
Na programação musical, as noites de sexta-feira e sábado serão embaladas por pop, rock e brasilidades, com destaque para shows de Sheep Parafina, Som de Fogueira e Saulo Simonassi.
*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.
Sexta-feira (25)
17h - Talk-show com a chef Rosana Porto: "Como transformar doces em renda"
19h - Banda 027
20h30 - DJ residente
21h - Show com Sheep Parafina
Sábado (26)
17h - Atmosfera e importância do café especial
17h30 - Experiência sensorial com café
19h - Show com Som de Fogueira
20h30 - DJ residente
21h - Show com Saulo Simonassi
Domingo (27)
8h - Abertura
8h30 - Aulão para as mães com personal Jhonata e aulão infantil com Tio Rogério
9h30 - Tio Samyr e oficina Brinquecriê
10h30 às 12h - Recreação com Tio Rogério
1º FESTIVAL COFFEE & CAKE WEEK
Quando: de 25 a 27 de setembro de 2026
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Atrações: gastronomia, feira de economia criativa, painéis, aulas-show, degustações, experiências sensoriais, ativações, atrações culturais, espaços de convivência e cerimônia de premiação
Entrada gratuita
Mais informações: @coffeecakeweek.