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Entrada gratuita

Festival movimenta Vitória com cafeterias, shows de rock e atrações infantis

Confira a programação do evento que encerra o circuito Coffee & Cake Week de 25 a 27 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 19:36

Colher de Pau - Coffee & Cake Week 2026
Combo da cafeteria Colher de Pau, participante do Coffee & Cake Week. Foto: Tasty Click

Após movimentar quase 50 cafeterias, confeitarias, padarias, bistrôs, docerias e gelaterias de diferentes municípios capixabas, o circuito Coffee & Cake Week 2026 chega à sua etapa final. 


O festival de encerramento do evento acontece neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, na arena de eventos do Shopping Vitória, com diversas atrações e entrada gratuita. 


Se durante três semanas a ideia foi circular por diferentes endereços e experimentar os combos especiais de R$ 29,90 ou R$ 49,90, agora a intenção é reunir o público em torno de uma experiência ainda maior, em que o café é o grande protagonista. 


No festival, o público poderá conhecer mais sobre a bebida, participar de experiências sensoriais e descobrir diferentes produtos que fazem parte desse universo. 

Comida, diversão e arte

A gastronomia também vai marcar presença, com opções de doces, chocolates, pães, biscoitos e outras guloseimas à venda, além de uma área de alimentação com especialidades variadas. A feira reúne ainda economia criativa e artesanato.


Na programação musical, as noites de sexta-feira e sábado serão embaladas por pop, rock e brasilidades, com destaque para shows de Sheep Parafina, Som de Fogueira e Saulo Simonassi.

O músico Saulo Simonassi e banda
O músico Saulo Simonassi e banda. Foto: Acervo/Saulo Simonassi
Programação:

*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.


Sexta-feira (25)

17h - Talk-show com a chef Rosana Porto: "Como transformar doces em renda"

19h - Banda 027

20h30 - DJ residente

21h - Show com Sheep Parafina


Sábado (26)

17h - Atmosfera e importância do café especial

17h30 - Experiência sensorial com café

19h - Show com Som de Fogueira

20h30 - DJ residente

21h - Show com Saulo Simonassi  


Domingo (27)

8h - Abertura

8h30 - Aulão para as mães com personal Jhonata e aulão infantil com Tio Rogério

9h30 - Tio Samyr e oficina Brinquecriê

10h30 às 12h - Recreação com Tio Rogério

1º FESTIVAL COFFEE & CAKE WEEK

Quando: de 25 a 27 de setembro de 2026

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Atrações: gastronomia, feira de economia criativa, painéis, aulas-show, degustações, experiências sensoriais, ativações, atrações culturais, espaços de convivência e cerimônia de premiação

Entrada gratuita

Mais informações: @coffeecakeweek.

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