Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • 4º Prêmio HZ Gastrô: últimos dias para votar nos melhores restaurantes do ES
Reta final

4º Prêmio HZ Gastrô: últimos dias para votar nos melhores restaurantes do ES

A votação on-line nas 14 categorias da premiação fica aberta até a próxima segunda (28). Resultado sai em 1º de outubro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 19:09

Nesta segunda (21), o Prêmio HZ Gastrô 2026 chega à reta final da votação que vai eleger os melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Espírito Santo. Se você ainda não acessou a enquete com os 61 finalistas desta edição, clique aqui e participe! A escolha dos campeões é feita via voto popular, e a eleição termina no dia 28/09.        


É possível votar quantas vezes quiser nas 14 categorias da premiação: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria.  

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Troféus do Prêmio HZ Gastrô. Foto: Arthur Louzada
Quando sai o resultado?

O resultado da votação, que começou no dia 31/08, será divulgado em 1º de outubro, aqui, no HZ. Os vencedores receberão os troféus na noite de abertura do Fest Gastronomia, marcado para 6,7 e 8 de novembro, na arena de eventos do Shopping Vitória. 


Durante a festa, uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada. Nas edições anteriores, o maître Jatobá e os chefs Juarez Campos e Isaura Caliari receberam um troféu especial.  

Quem escolheu os finalistas?

Os 61 finalistas nas 14 categorias do 4º Prêmio HZ Gastrô foram indicados por um comitê de curadores, formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, a convite de A Gazeta. 


Neste ano, a curadoria contou com a participação de Aline Dias, Bia Brunow, Bethania Miranda, Danielle Ewald, Evelize Calmon, Fábio Portela, Felipe Khoury, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Juliana Celestino, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Mariana Perini, Mariella Salles, Murilo Góes, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Thiago Correia e Vivian Pavan.

Leia o regulamento da premiação
REGULAMENTO DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026 -.pdf

PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026

Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria 

Votação online: de 31/08 a 28/09, neste link

Divulgação do resultado: 01/10

Entrega dos troféus aos vencedores: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória 

Realização: A Gazeta

Oferecimento: ES Gás.

Veja Também 

Prêmio HZ Gastrô

Prêmio HZ Gastrô 2026: vote nos seus restaurantes favoritos e ajude a eleger os melhores do ES

Troféus do Prêmio HZ Gastrô

Conheça os restaurantes finalistas do Prêmio HZ Gastrô em 2026

Fest Gastronomia 2026

Fest Gastronomia 2026 anuncia datas e novo local, com entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Prêmio HZ Gastrô Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, em um eventual segundo turno
Imagem de destaque
Reconhecimento facial ajuda a prender suspeitos de crimes em ônibus na Grande Vitória
Castiçal furtado da Catedral São Pedro em Cachoeiro é recuperado
Castiçal furtado de Catedral de Cachoeiro de Itapemirim é recuperado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados