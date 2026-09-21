4º Prêmio HZ Gastrô: últimos dias para votar nos melhores restaurantes do ES

Nesta segunda (21), o Prêmio HZ Gastrô 2026 chega à reta final da votação que vai eleger os melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Espírito Santo. Se você ainda não acessou a enquete com os 61 finalistas desta edição, clique aqui e participe! A escolha dos campeões é feita via voto popular, e a eleição termina no dia 28/09.
É possível votar quantas vezes quiser nas 14 categorias da premiação: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria.
O resultado da votação, que começou no dia 31/08, será divulgado em 1º de outubro, aqui, no HZ. Os vencedores receberão os troféus na noite de abertura do Fest Gastronomia, marcado para 6,7 e 8 de novembro, na arena de eventos do Shopping Vitória.
Durante a festa, uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada. Nas edições anteriores, o maître Jatobá e os chefs Juarez Campos e Isaura Caliari receberam um troféu especial.
Os 61 finalistas nas 14 categorias do 4º Prêmio HZ Gastrô foram indicados por um comitê de curadores, formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, a convite de A Gazeta.
Neste ano, a curadoria contou com a participação de Aline Dias, Bia Brunow, Bethania Miranda, Danielle Ewald, Evelize Calmon, Fábio Portela, Felipe Khoury, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Juliana Celestino, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Mariana Perini, Mariella Salles, Murilo Góes, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Thiago Correia e Vivian Pavan.
PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026
Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria
Votação online: de 31/08 a 28/09, neste link
Divulgação do resultado: 01/10
Entrega dos troféus aos vencedores: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória
Realização: A Gazeta
Oferecimento: ES Gás.