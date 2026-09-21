Trabalho de parto começou fora do hospital? Saiba como agir até a chegada do socorro

Entrar em trabalho de parto longe de um hospital pode transformar um momento esperado em uma situação que exige calma e atenção. Na novela “Por Você”, da TV Globo, esse cenário ganha destaque quando Bela, personagem interpretada por Sheron Menezzes e médica obstetra na trama, ajuda uma mulher a dar à luz dentro de um supermercado. Embora a cena seja fictícia, a situação levanta uma dúvida importante: o que fazer quando o bebê começa a nascer antes da chegada ao hospital?