Além da dor e do inchaço: 7 sinais de trombose que merecem atenção

Entre os diferentes tipos de trombose, a trombose venosa profunda (TVP) é uma das formas mais conhecidas. Ela ocorre quando o coágulo se forma em uma veia profunda, principalmente dos membros inferiores. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 90% dos casos de TVP acometem as veias das pernas. Os sintomas mais frequentes são dor e inchaço, mas a doença também pode ser silenciosa.