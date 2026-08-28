Conheça os restaurantes finalistas do Prêmio HZ Gastrô em 2026

Chegou a hora de conhecer os finalistas da quarta edição do Prêmio HZ Gastrô, criado por A Gazeta para eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular no site de HZ.
A votação online vai acontecer entre os dias 31 de agosto e 28 de setembro. O resultado, com a lista dos estabelecimentos mais votados nas 14 categorias da premiação, será revelado em 1º de outubro, também em HZ.
A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores está marcada para 6 de novembro, primeiro dia do Fest Gastronomia, que neste ano faz sua estreia no Shopping Vitória, com entrada gratuita. O evento, realizado pela Rede Gazeta desde 2023, é um dos principais destaques do calendário gastronômico do Espírito Santo.
No Prêmio HZ Gastrô 2026, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Estado disputam os votos do público nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria.
Curadoria
Como são escolhidos os finalistas?
Os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô foram pré-selecionados por um time de 20 personalidades do Espírito Santo com bagagem gastronômica, a convite de A Gazeta. Participaram dessa curadoria jornalistas, gourmets, influenciadores, empresários, professores e pesquisadores de Gastronomia. Em 2026, o grupo de curadores responsável pela seleção das casas que concorrem aos troféus é formado por: Aline Dias, Bia Brunow, Bethania Miranda, Danielle Ewald, Evelize Calmon, Fábio Portela, Felipe Khoury, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Juliana Celestino, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Mariana Perini, Mariella Salles, Murilo Góes, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Thiago Correia e Vivian Pavan.
- Aleixo Restaurante - @aleixorestaurante
- Daju Bistrô - @dajubistro
- GolBurger & Cozinha - @golburger
- Kairū - @kairurest
- Spaghetti Trattoria - @spaghettitrattoria
- Odara - @odarapaoecafe
- Kaffa Cafeteria - @kaffacafeteria
- Fuscafé - @fuscafe
- Empório Joaquim - @emporiojoaquim
- Colher de Pau - @colherdepaucafeteriabistro
- El Libertador - @ellibertadorrestaurante
- La Dolina - @ladolina
- Major Forest - @majorforestmeat
- Meatpack - @meatpc
- O Quintal Parrilla - @oquintalparrillabar
- Alas - @alasrestaurante
- Eugênio Cozinha e Bar - @eugeniocozinhaebar
- Eliah Restaurante - @eliahrestaurante
- Kairū - @kairurest
- Soeta - @soetarestaurante
- Daju Bistrô - @dajubistro
- Mandacaru Gastrobar - @mandacarugastrobar
- Vila Quitanda - @vila_quitanda
- Mercearia Belmiro - @belmiromercearia
- Boteco do João - @botecodojoao.vix
- Alecrim Cozinha Artesanal - @alecrimcozinhaartesanal
- Don Due Restaurante - @dondue.es
- Giardino Ristorante - @giardinoristorant
- Passarin Casa Restaurante - @passarincasarestaurante
- Restaurante Cafe Haus - @restaurantecafehaus
- Cantina La Rústica - @larusticacantina
- Marinato Cucina - @marinatocucina
- Restaurante Oriundi - @restaurante.oriundi
- Spaghetti Trattoria - @spaghettitrattoria
- Vila Rusticana - @vilarusticana
- Banzai Dekki - @banzaidekki
- Uni Sushi-ya - @unisushiya
- Restaurante Minê - @restaurantemine
- Suzushi Ramen-ya - @suzushi.restaurante
- Unagi Sushi - @unagivix
- Bee Doces - @beedocesvix
- Chocolateria Brasil - @chocolateriabrasil
- Doceria do Léo - @doceriadoleo
- Mombee Doceria - @mombeedoceria
- Pepe Pâtisserie - @pepepatisserie
- Boteco do João - @botecodojoao.vix
- Daju Bistrô - @dajubistro
- Divino Botequim - @divinobotequimes
- Hotel Senac Ilha do Boi - @hotelsenacilhadoboi
- Mercearia Belmiro - @belmiromercearia
- Foodies Burger - @foodiesburgers
- GolBurger & Cozinha - @golburger
- Hunty's Hamburgueria - @huntyshamburgueria
- La Dolina - @ladolina
- Melt Hamburgueria - @meltburger
- Partido Alto - @partidoaltorestaurante
- Restaurante Atlântica - @atlanticarestauranteoficial
- Restaurante Papaguth - @papaguth
- Restaurante Pirão - @restaurantepirao
- Restaurante São Pedro - @restaurante_sao_pedro
- Bontà Forno e Cucina - @bontafornoecucina
- Forneria Don Camaleone - @doncamaleone
- King Kone Pizza Bar - @kingkoneoficial
- La Musa Pizzeria Napoletana - @lamusapizzeria
- Vila Rusticana - @vilarusticana
- Bacio di Latte - @baciodilatte
- Barutti - @baruttigelato
- Cremino Gelateria e Caffe - @creminogelateria
- Gelato Borelli - @gelatoborellioficial
- Sal & Mel - @salemelgelateria
PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026
Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria
Votação online: de 31/08 a 28/09, no site de HZ
Divulgação do resultado: 01/10
Entrega dos troféus aos vencedores: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória
Realização: A Gazeta
Oferecimento: ES Gás