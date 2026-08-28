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Sabores capixabas

Conheça os restaurantes finalistas do Prêmio HZ Gastrô em 2026

Premiação de A Gazeta também inclui cafeterias, docerias e sorveterias. Lista reúne 61 estabelecimentos de todo o Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 08:00

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Os troféus serão entregues durante o Fest Gastronomia. Foto: Vitor Jubini

Chegou a hora de conhecer os finalistas da quarta edição do Prêmio HZ Gastrô, criado por A Gazeta para eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular no site de HZ


A votação online vai acontecer entre os dias 31 de agosto e 28 de setembroO resultado, com a lista dos estabelecimentos mais votados nas 14 categorias da premiação, será revelado em 1º de outubro, também em HZ. 


A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores está marcada para 6 de novembro, primeiro dia do Fest Gastronomia, que neste ano faz sua estreia no Shopping Vitória, com entrada gratuita. O evento, realizado pela Rede Gazeta desde 2023, é um dos principais destaques do calendário gastronômico do Espírito Santo.  


No Prêmio HZ Gastrô 2026, 61 estabelecimentos de todas as regiões do Estado disputam os votos do público nos segmentos: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria. 

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Curadoria

Como são escolhidos os finalistas?

Os finalistas nas 14 categorias do Prêmio HZ Gastrô foram pré-selecionados por um time de 20 personalidades do Espírito Santo com bagagem gastronômica, a convite de A Gazeta. Participaram dessa curadoria jornalistas, gourmets, influenciadores, empresários, professores e pesquisadores de Gastronomia. Em 2026, o grupo de curadores responsável pela seleção das casas que concorrem aos troféus é formado por: Aline Dias, Bia Brunow, Bethania Miranda, Danielle Ewald, Evelize Calmon, Fábio Portela, Felipe Khoury, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Juliana Celestino, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Mariana Perini, Mariella Salles, Murilo Góes, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Thiago Correia e Vivian Pavan.

FINALISTAS DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026
Almoço executivo

  • Aleixo Restaurante - @aleixorestaurante
  • Daju Bistrô - @dajubistro
  • GolBurger & Cozinha - @golburger
  • Kairū - @kairurest
  • Spaghetti Trattoria - @spaghettitrattoria

Cafeteria
  • Odara - @odarapaoecafe
  • Kaffa Cafeteria - @kaffacafeteria
  • Fuscafé - @fuscafe
  • Empório Joaquim - @emporiojoaquim
  • Colher de Pau - @colherdepaucafeteriabistro
Carne

  • El Libertador - @ellibertadorrestaurante
  • La Dolina - @ladolina
  • Major Forest - @majorforestmeat
  • Meatpack - @meatpc
  • O Quintal Parrilla - @oquintalparrillabar

Cozinha autoral

  • Alas - @alasrestaurante
  • Eugênio Cozinha e Bar - @eugeniocozinhaebar
  • Eliah Restaurante - @eliahrestaurante
  • Kairū - @kairurest
  • Soeta - @soetarestaurante

Cozinha brasileira

  • Daju Bistrô - @dajubistro
  • Mandacaru Gastrobar - @mandacarugastrobar
  • Vila Quitanda - @vila_quitanda
  • Mercearia Belmiro - @belmiromercearia
  • Boteco do João - @botecodojoao.vix

Cozinha das montanhas 

  • Alecrim Cozinha Artesanal - @alecrimcozinhaartesanal
  • Don Due Restaurante - @dondue.es
  • Giardino Ristorante - @giardinoristorant
  • Passarin Casa Restaurante - @passarincasarestaurante
  • Restaurante Cafe Haus - @restaurantecafehaus

Cozinha italiana

  • Cantina La Rústica - @larusticacantina 
  • Marinato Cucina - @marinatocucina
  • Restaurante Oriundi - @restaurante.oriundi
  • Spaghetti Trattoria - @spaghettitrattoria
  • Vila Rusticana - @vilarusticana

Cozinha oriental

  • Banzai Dekki - @banzaidekki
  • Uni Sushi-ya - @unisushiya
  • Restaurante Minê - @restaurantemine
  • Suzushi Ramen-ya - @suzushi.restaurante
  • Unagi Sushi - @unagivix

Doceria

  • Bee Doces - @beedocesvix
  • Chocolateria Brasil - @chocolateriabrasil
  • Doceria do Léo - @doceriadoleo
  • Mombee Doceria - @mombeedoceria
  • Pepe Pâtisserie - @pepepatisserie

Feijoada

  • Boteco do João - @botecodojoao.vix
  • Daju Bistrô - @dajubistro
  • Divino Botequim - @divinobotequimes
  • Hotel Senac Ilha do Boi - @hotelsenacilhadoboi
  • Mercearia Belmiro - @belmiromercearia

Hambúrguer

  • Foodies Burger - @foodiesburgers
  • GolBurger & Cozinha - @golburger
  • Hunty's Hamburgueria - @huntyshamburgueria
  • La Dolina - @ladolina
  • Melt Hamburgueria - @meltburger

Moqueca
  • Partido Alto - @partidoaltorestaurante
  • Restaurante Atlântica - @atlanticarestauranteoficial
  • Restaurante Papaguth - @papaguth
  • Restaurante Pirão - @restaurantepirao
  • Restaurante São Pedro - @restaurante_sao_pedro
Pizzaria

  • Bontà Forno e Cucina - @bontafornoecucina
  • Forneria Don Camaleone - @doncamaleone
  • King Kone Pizza Bar - @kingkoneoficial
  • La Musa Pizzeria Napoletana - @lamusapizzeria
  • Vila Rusticana - @vilarusticana

Sorveteria

  • Bacio di Latte - @baciodilatte
  • Barutti - @baruttigelato
  • Cremino Gelateria e Caffe - @creminogelateria
  • Gelato Borelli - @gelatoborellioficial
  • Sal & Mel - @salemelgelateria

Leia o regulamento da premiação:
Regulamento | Prêmio HZ Gastrô 2026

PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026

Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria 

Votação online: de 31/08 a 28/09, no site de HZ

Divulgação do resultado: 01/10

Entrega dos troféus aos vencedores: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória 

Realização: A Gazeta

Oferecimento: ES Gás

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