Farol Santa Luzia terá música e contemplação da Lua nesta sexta (28)

Para as pessoas que procuram algo para fazer nesta sexta-feira (28), o Farol Santa Luzia, em Vila Velha, traz uma programação especial. A nova edição do Luau da Vila, que será realizada das 18h às 22h, terá música e contemplação da lua.





Organizada pelas secretarias de Cultura e de Turismo do município, a entrada é gratuita e será feita por ordem de chegada, com limite de 400 pessoas. Os portões serão abertos a partir das 18 horas.





A programação começa às 18h30, com o DJ Ralph Pitanga, conhecido por atuar em eventos culturais. Logo após, às 20 horas, será a vez da Los Cabras, trio capixaba de Classic Rock.





A Prefeitura de Vila Velha informou que menores de idade deverão estar acompanhados de responsáveis. Além disso, não será permitida a entrada com alimentos ou bebidas, pois na área interna do Farol haverá quatro pontos de alimentação, com opções de bebidas, comidas variadas e doces.