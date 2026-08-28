Estacionamento rotativo de Vitória deixa de funcionar neste sábado (29)

O sistema de estacionamento rotativo em Vitória será encerrado a partir desta sexta-feira (28) e não funcionará a partir de sábado (29). A decisão ocorre três meses após o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) apontar irregularidades relacionadas à empresa responsável pela gestão do serviço.





Até a implantação de um novo sistema, o estacionamento rotativo ficará suspenso na Capital. Segundo a Prefeitura de Vitória, o serviço será retomado com um modelo reformulado, mas ainda não há data definida para o início da operação.





A administração municipal informou que a nova modelagem será mais tecnológica, com o objetivo de facilitar a alternância de vagas nas vias públicas. A escolha da empresa responsável pela implantação do novo sistema será feita por meio de licitação.





De acordo com a prefeitura, o processo licitatório deve ocorrer nos próximos meses, após a publicação do edital. O documento está em análise pela área técnica do TCE-ES.





A reportagem de A Gazeta pediu à administração municipal mais detalhes sobre o novo modelo de estacionamento, mas ainda aguardava retorno até a última atualização desta matéria.