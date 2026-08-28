Claudia Leitte anuncia show no Espírito Santo em novembro; veja detalhes

Claudia Leitte vai voltar ao Espírito Santo. A cantora anunciou que fará um show em Vila Velha no dia 1º de novembro. A apresentação será no Café de La Musique, em Itaparica, e as vendas de ingressos serão abertas neste domingo (30), às 20h.





A novidade foi divulgada nas redes sociais por uma das produtoras do evento e repostada pela própria artista. “O destino já está marcado. Domingo (30), o embarque começa”, diz a publicação, que confirma a data, o local e a presença de Claudia Leitte.





Ainda não foram divulgados detalhes sobre os setores, valores dos ingressos ou o formato da apresentação. A expectativa é que as informações sejam reveladas com a abertura das vendas.





A passagem pelo Espírito Santo acontece em um momento de novos projetos na carreira da cantora. Claudia Leitte vem divulgando o álbum “Especiarias” e também roda o país com a Turnê Intemporal, espetáculo de proposta mais intimista, com releituras de sucessos da carreira e canções que marcaram sua trajetória.





No show de Vila Velha, no entanto, ainda não há confirmação sobre qual projeto será apresentado. Nas redes sociais, a divulgação do evento faz referência tanto ao álbum “Especiarias” quanto à Turnê Intemporal, mas a produção ainda não detalhou o repertório ou o formato da apresentação.





Com mais de duas décadas de carreira, Claudia Leitte construiu uma trajetória marcada por hits como “Bola de Sabão”, “Largadinho” e “Beijar na Boca”, além da passagem pelo Babado Novo. Atualmente, a cantora concilia projetos de diferentes propostas, entre o clima mais festivo de “Especiarias” e a atmosfera intimista da Turnê Intemporal.