O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mudanças climáticas

Adaptação às mudanças climáticas e gestão de riscos de desastres são desafios a serem considerados por governantes do mundo inteiro. Dados do Observatório do Clima indicam que, no caso do Espírito Santo, secas prolongadas e chuvas intensas têm se tornado frequentes, impactando a saúde, a infraestrutura e a economia capixaba. Diante desse cenário, fica a pergunta: o que os candidatos ao governo do Estado pensam sobre o assunto?





O enfrentamento ao aquecimento global é tema da quinta reportagem da série "10 Desafios do Espírito Santo" para as Eleições 2026. Neste especial, produzido por A Gazeta desde 2022, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para assuntos sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.





Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação vem sendo feita de segunda a sexta-feira desde 24 de agosto e segue até 4 de setembro.





Para o Observatório do Clima, é essencial que o Estado tenha planos de adaptação que considerem cenários regionalizados para infraestrutura e agropecuária. A entidade sugere, por exemplo, a elaboração de planos climáticos locais com participação das comunidades, bem como a articulação da legislação urbanística estadual com a gestão de riscos e a justiça climática.





Dados revelados pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, confirmam o alerta do Observatório do Clima sobre a situação climática do Espírito Santo. Desde 2016, mostram os números, o governo federal reconheceu um total de 454 eventos como situação de emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP) no Espírito Santo.





O levantamento inclui os registros de reconhecimento do governo federal de eventos climáticos, como os casos de seca, alagamentos e enxurradas.





Abaixo, veja a resposta dos candidatos: