Quaest: 56% aprovam e 13% desaprovam governo de Ricardo Ferraço





No levantamento, 13% declararam desaprovar o governo de Ricardo e outros 31% não souberam ou não quiseram responder.





Nos recortes da pesquisa, os maiores índices de aprovação estão entre os católicos (63%), eleitores de 60 anos ou mais (64%) e os que têm apenas ensino fundamental (60%).





A pesquisa também questionou os eleitores sobre identificação política. A gestão de Ricardo tem o maior índice de aprovação (68%) entre os lulistas, enquanto o menor indicador está entre a direita não bolsonarista (49%). Já maior desaprovação (19%) aparece entre os bolsonaristas.





A avaliação positiva alcança 40% dos eleitores, enquanto 35% classificam a gestão como regular. Entre os entrevistados, 5% consideram a administração negativa e 20% não souberam ou não quiseram responder.