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Eleições 2026

Quaest: 56% aprovam e 13% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

Levantamento aponta que maioria dos entrevistados faz análise positiva da gestão do emedebista; confira

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 08:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 ago 2026 às 08:00
Pesquisa Quaest avaliação aprovação do governo de Ricardo Ferraço
Governo de Ricardo Ferraço (MDB) obtém avaliação positiva de 40% dos eleitores, segundo a Quaest Arte AG
A gestão de Ricardo Ferraço (MDB) no governo do Espírito Santo é aprovada pela maioria dos eleitores. É o que revela pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada na quinta-feira (27), ao indicar que 56% dos entrevistados aprovam a administração do emedebista.

No levantamento, 13% declararam desaprovar o governo de Ricardo e outros 31% não souberam ou não quiseram responder. 

Nos recortes da pesquisa, os maiores índices de aprovação estão entre os católicos (63%), eleitores de 60 anos ou mais (64%) e os que têm apenas ensino fundamental (60%). 

A pesquisa também questionou os eleitores sobre identificação política. A gestão de Ricardo tem o maior índice de aprovação (68%) entre os lulistas, enquanto o menor indicador está entre a direita não bolsonarista (49%). Já maior desaprovação (19%) aparece entre os bolsonaristas. 

A avaliação positiva alcança 40% dos eleitores, enquanto 35% classificam a gestão como regular. Entre os entrevistados, 5% consideram a administração negativa e 20% não souberam ou não quiseram responder. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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