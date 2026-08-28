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Violência doméstica

Homem usa filhos como escudo e solta cães contra PMs ao ser preso em Marataízes

Suspeito de tentar agredir a esposa também teria ameaçado policiais com uma mareta; crianças foram encaminhadas a um abrigo municipal

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 09:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 ago 2026 às 09:00

Um homem de 32 anos foi preso após ser denunciado por tentar agredir a esposa, de 29, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, o suspeito soltou cães contra a equipe e usou os três filhos como escudo para tentar impedir a prisão.


A ocorrência de violência doméstica foi denunciada pela própria vítima, que procurou a delegacia e relatou ter fugido de casa após o companheiro tentar agredi-la na frente dos filhos. Uma das crianças também teria sido agredida pelo pai e fugiu para a casa de uma conhecida.


Após receber a denúncia, policiais militares foram até o imóvel do casal. De acordo com a PM, o homem se recusou a sair da residência e passou a ameaçar a equipe. Ele teria soltado os cães em direção aos policiais, que utilizaram spray de pimenta para evitar um possível ataque dos animais.


Durante a negociação, o suspeito pegou uma mareta e passou a manter os filhos junto ao corpo, utilizando as crianças como escudo enquanto segurava a ferramenta e fazia ameaças. Os policiais utilizaram uma arma de choque, o que permitiu retirar as crianças de perto do homem. Ainda segundo a PM, ele tentou agredir a equipe durante a ação.


O homem e a mulher foram encaminhados para atendimento médico. As crianças ficaram sob acompanhamento do Conselho Tutelar e foram levadas para um abrigo municipal.


Na Delegacia de Itapemirim, o homem foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, resistência, desobediência e prática de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, como não pagou a fiança, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Junto ao suspeito, foram aprendidos 6,4 gramas de cocaína, um celular e uma motocicleta.

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