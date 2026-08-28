Um alívio (provisório) na tributação de dividendos: pagar o que se deve, na hora certa

Para rendimentos anuais acima de R$ 1,2 milhão, a legislação estabelece alíquota mínima de 10%; mas, caso a renda fique entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão, há um escalonamento progressivo que vai de 0% até 10%, devolvendo-se parte do imposto retido a mais, na forma de restituição, se for o caso.





Mas, no formato da lei, a alíquota mensal de retenção é sempre de 10%, mesmo que, na apuração anual da tributação mínima, o contribuinte descubra que nada ou menos do que isso deveria ter sido pago, por exemplo. Isso causa distorções severas para contribuintes, que acabam sendo tratados igualmente pelo peso da retenção, ainda que tenham rendas anuais distintas ou que descubram, mais tarde, que não deverão pagar tanto imposto.





Em outras palavras, reter mensalmente na alíquota máxima de 10% para depois apurar o volume real de imposto a pagar (no ajuste anual de Imposto de Renda) causa prejuízo para quem nada deve (ou deve menos) ao Leão, pois “paga-se primeiro” para depois ter o seu dinheiro devolvido. Para quem administra patrimônio, isso não é um mero detalhe: dinheiro retido hoje é dinheiro que deixa de estar disponível para investir, compor reservas ou simplesmente para viabilizar decisões patrimoniais.





Foi essa a base de argumentação de um contribuinte que impugnou essa metodologia de cobrança. No caso judicial concreto, o sócio de uma empresa demonstrou que recebeu cerca de R$ 493 mil no último ano e que, caso não houvesse mudança significativa de rendimento, não seria adequado que lhe fosse retido 10% de seus rendimentos mensais na hipótese de em um ou outro mês receber mais que R$ 50 mil, pois anualmente não atingiria o valor mínimo de R$ 600 mil para que sua renda fosse tributada mesmo pela alíquota mínima.





A decisão monocrática determinou que, em vez de pagar na alíquota máxima de 10% como determina a lei, todos os meses em que os dividendos e lucros estiverem entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, a alíquota deve ser correspondente ao valor anualizado do montante recebido de lucros/dividendos no mês, “mediante utilização de alíquota mensal presumidamente equivalente à anual [alíquota mensal % = (RENDIMENTO MENSAL X 12 / 60.000) - 10], sem prejuízo do ajuste anual.”





A lógica da decisão pode ser compreendida a partir de alguns casos hipotéticos.





Imagine alguém que receba R$ 100 mil por mês, totalizando R$ 1,2 milhão no ano. A Lei nº 15.270 determina que este montante anual seja tributado, no mínimo, por 10%. Neste caso, a retenção mensal coincide com a alíquota mínima aplicável ao final do período.





Já alguém que recebesse R$ 75 mil por mês anteciparia imposto além do projetado para o ano. Essa renda, numa projeção anualizada (no caso de se repetir igualmente todos os meses), alcançaria R$ 900 mil. Pela metodologia de cálculo da Lei nº 15.270, a alíquota mínima do Imposto de Renda sobre os lucros seria de 5%. Então, a retenção mensal do imposto deveria ser de 5% e não 10%. Porém, a lei determina a retenção de 10% sem se atentar para este detalhe, forçando uma antecipação de um imposto que precisará ser devolvido ao contribuinte.