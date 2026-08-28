Horóscopo semanal: previsões para os signos de 31 de agosto a 6 de setembro de 2026

Haverá a possibilidade de cobranças e mudanças no campo profissional, o que exigirá uma reorganização das prioridades. Busque fazer ajustes, mas sem perder o foco nos objetivos iniciais. Além disso, evite reagir de forma impulsiva diante de imprevistos ou pressões. Por outro lado, as suas competências poderão ser reconhecidas no trabalho. Aproveite o momento para fortalecer os vínculos com colegas e superiores.