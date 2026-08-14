Confiança não é garantia: como proteger seu patrimônio

Há investimentos que podem contar com alguma camada de proteção, mas que nem sempre dão certeza ao seu resultado. Um exemplo simples é aquele CDB de 15% de juros ao ano. O ganho está contratado e protegido dentro dos limites. Mas, no caso de o banco ser liquidado, o pagamento pelo FGC não é instantâneo, o que afeta o resultado financeiro final.





A renda variável, como a compra de uma ação na bolsa de valores, não possui garantia de retorno. Ainda que existam instrumentos de proteção do valor investido (hedges), os riscos não são excluídos por completo e nem há certezas dos ganhos. Estruturas capazes de limitar perdas e estabelecer pisos de remuneração ou definir teto de ganhos também podem ser montadas por meio de derivativos, mas nenhuma delas elimina o risco, que deverá ser assumido por alguém capaz de suportá-lo se algo pior acontecer.





Fundos de investimentos, igualmente, não possuem proteção do FGC nem tampouco rentabilidade garantida. Mesmo que tenham um histórico excelente, não há como garantir que ganhos futuros aconteçam, pois, como em todo mercado, estarão sujeitos à flutuações e variáveis que não estão sob controle do gestor.





E negócios firmados por contratos, onde as partes estipulam suas condições e garantias? Como ter certeza que atingirão os resultados esperados? Modalidades de garantia não faltam para o direito, mas nem sempre funcionam. A garantia pode estar no contrato, mas quem, de fato, lhe garante? Por isso, deve ser sempre analisada de modo cuidadoso, pois, se inadequada ou irreal, não compensará o prejudicado pelo contrato não entregue ou expectativa frustrada.





Garantias podem variar conforme o tipo contratual e seu objeto. Nas garantias reais, um bem específico (uma casa, por exemplo) responde pela obrigação, como na alienação fiduciária e hipoteca. Nas garantias pessoais, um terceiro responde pelo descumprimento, como no caso do fiador. Em nenhuma das modalidades, garante-se que o contrato será cumprido, mas que prejuízos serão reduzidos.





Em negócios imobiliários, o modelo jurídico de “patrimônio de afetação” não garante, mas pode diminuir os riscos do investimento. Fruto da evolução do sistema de proteção do consumidor e especial como reflexo da quebra de grandes construtoras, especialmente a Encol em 1999, desde 2004 a lei de incorporações imobiliárias conta com uma camada de proteção para investidores numa eventual quebra/falência de construtoras, prevendo que o terreno, a construção e o patrimônio dessas obras estejam vinculados às obrigações exclusivas do empreendimento. Mas o regime não é obrigatório, devendo-se informar antes de investir.