O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre reforma tributária

Os impactos da reforma trubutária são o tema da segunda reportagem da série de A Gazeta com as propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta para 10 desafios do Espírito Santo. O novo regramento traz mudanças na cobrança dos impostos da origem para o destino da mercadoria, o que vai exigir medidas dos governos para manter a arrecadação e a capacidade de investimentos.





Até 2032, saem de cena gradativamente o ICMS e ISS (estadual e municipal) e os impostos federais PIS, Cofins e IPI. No lugar deles, entra em cena o Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), que é chamado também de IVA Dual por ser composto por IBS e CBS. O primeiro é destinado aos cofres dos entes subnacionais, já o segundo vai para a União.





Uma das preocupações com as mudanças é com a perda da arrecadação, visto que o Espírito Santo tem grande produção industrial, mas pequeno mercado consumidor. A reforma tributária põe fim também aos incentivos fiscais, considerado outro ponto de preocupação para a economia capixaba.





Esta é a segunda reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.





Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, até 4 de setembro.





Confira abaixo as respostas: