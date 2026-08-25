"Pazoguinha": Pazolini abraçou mesmo a candidatura da filha de Magno

"Pazolini deu a palavra (de que trabalharia pela eleição de Maguinha) e vai cumprir", observou um correligionário do ex-prefeito.
Isso não quer dizer que Pazolini vai se vestir dos pés à cabeça com as cores do bolsonarismo, apesar da camisa da Seleção que já ostentou.
É pouco provável também que o ex-prefeito use a imagem de Magno Malta na campanha.
A questão é que Maguinha é muito semelhante, física e ideologicamente, ao pai.
E mais: o material de divulgação da candidata conta com a foto do senador. Pazolini pregou o adesivo na camisa no domingo. Ou seja, estava com Maguinha e Magno no peito.
De forma que caminhar com a candidata ao Senado é praticamente dizer: "Estou com Magno", assumindo os prós e os contras da declaração.
RECALCULOU A ROTA
Nos bastidores da campanha do ex-prefeito e mesmo entre integrantes do PL a percepção é que, inicialmente, o senador avaliou que não seria preciso se aliar a um candidato ao governo para alavancar o nome de Maguinha.
A aura do número de urna 22, do PL, bastaria.
A eleição de 2024, porém, mostrou que isso não é verdade.
Elegeu apenas cinco. Em Domingos Martins (Edu do Restaurante), Ibatiba (Dr. Luis Pancoti), Muqui (Camarão), Santa Maria de Jetibá (Ronan Fisioterapeuta) e São Gabriel da Palha (Tiago Rocha).
A postura do PL estadual era de isolamento. Até o Republicanos de Pazolini foi rejeitado, tratado como uma legenda "de esquerda" por Magno.
De lá para cá, PL e Republicanos se reaproximaram, tanto que estão agora na mesma coligação e de mãos dadas nas ruas e nas redes.