"Pazoguinha": Pazolini abraçou mesmo a candidatura da filha de Magno

Assim, o ex-prefeito amarrou o PL na coligação, ampliou o tempo de exibição no horário eleitoral e arregimentou potenciais cabos eleitorais, que são os candidatos a deputado federal e deputado estadual da sigla bolsonarista.

Mas uma dúvida ainda estava no ar: será que Pazolini, na prática, abraçaria a candidatura de Maguinha?





Pazolini foi às ruas de Vitória ao lado da aliada e também do deputado federal Evair de Melo (Republicanos), o outro candidato a senador da chapa.





Não foi a primeira agenda de rua dos três juntos, mas a que mais chamou a atenção até agora.





Evair, Maguinha e Pazolini saíram em carreata lado a lado, no mesmo carro e com Maguinha bem visível ao lado do ex-prefeito enquanto um trio elétrico anunciava os nomes e números de urna dos candidatos.





Eles também desceram do veículo e cumprimentaram eleitores a pé. Mais uma vez, juntos.





Tudo registrado nas redes sociais.





Ou seja, Pazolini não está "escondendo" Maguinha e/ou seu vínculo com o PL.





Parece óbvio, já que a aliança foi selada. Mas poderia não ser bem assim.

No domingo (23), a resposta ficou bem clara: