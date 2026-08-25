Os candidatos que mais vão se inserir na sua tela e no seu lar

O horário eleitoral gratuito certamente ainda tem sua importância na exposição dos candidatos e na definição dos votos dos eleitores, sobretudo no interior e na periferia das grandes cidades. Quando pensamos em “propaganda eleitoral de rádio e TV”, normalmente nos remetemos aos programas dos candidatos nos dois blocos diários do horário eleitoral gratuito, exibidos na hora do almoço e à noite.





Mas há algo ainda mais importante: as inserções de 30 segundos veiculadas no meio da programação, durante os intervalos comerciais.





Sejamos francos: na correria do dia a dia, quem realmente se detém para assistir, do início ao fim, a um bloco de 10 minutos do horário eleitoral, com o revezamento de candidatos na tela ou no rádio? Muitos só escutam, ou veem distraidamente, enquanto executam uma tarefa doméstica, fazem uma refeição, mexem no computador ou celular (em nossa sociedade multitelas).





Já a inserção tem a vantagem de ser um punch: como o comercial de um produto, pega o ouvinte ou espectador de surpresa, no intervalo da programação, podendo lhe transmitir uma mensagem curta, direta e impactante.





Nesse contexto, quem sai em vantagem na eleição ao Palácio Anchieta é Ricardo Ferraço (MDB). Ao longo do primeiro turno, da próxima sexta-feira (28) até o dia 1º de outubro, o atual governador aparecerá em 467 inserções de 30 segundos (uma média de 13 ou 14 por dia de exibição do horário eleitoral.





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É quase a metade das 980 inserções que irão ao ar no período, somando os três candidatos a governador que têm direito a propaganda eleitoral.





Em segundo lugar vem o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com direito a 316 inserções (média de 9 por dia).





O deputado Helder Salomão, candidato da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), terá 197 inserções (média de 5 ou 6 por dia).





Assim, a cada dia, Ricardo aparecerá 13 ou 14 vezes nos intervalos; Pazolini, 9; Helder, 5 ou 6.





Assim como o tempo dos programas nos blocos do horário eleitoral, o número de inserções de cada candidato foi definido pela Justiça Eleitoral, na última sexta-feira (21), em função do tamanho das bancadas das respectivas coligações na Câmara Federal, ou seja, do número total de deputados federais dos seis maiores partidos e federações que estão com cada candidato.