Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/08/2026

A carta “7 de Ouros” fala sobre a paciência e a necessidade de avaliar os resultados do que vem sendo construído. No amor, observe se a relação está crescendo na direção que você deseja. Na carreira, o esforço começará a mostrar frutos, embora talvez ainda seja necessário esperar um pouco mais. Na saúde, mantenha hábitos consistentes, sem esperar resultados imediatos. Entre amigos, será essencial valorizar relações que demonstram reciprocidade e continuam presentes mesmo com o passar do tempo.