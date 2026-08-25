Seis dos 11 candidatos ao Senado no ES se dizem predispostos a cassar Moraes

A eleição para o Senado está sendo tratada como prioritária tanto pelo governo Lula (PT) como pela oposição. Independentemente do resultado da eleição para o Palácio do Planalto, a Câmara Alta promete ser um campo de batalha, nos próximos anos, entre as forças políticas alinhadas ao atual presidente e aquelas concentradas em torno da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL).





Em jogo, está a governabilidade do próximo presidente no Congresso Nacional, a estabilidade política e institucional da República e, de modo muito específico, a cassação (ou não) de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – particularmente, Alexandre de Moraes –, algo sem precedentes em 137 anos de República Federativa do Brasil.





Por mais radical que soe, a ideia entrou em definitivo no debate político-eleitoral do país, determinando apoios e estratégias do polo petista e do bolsonarista em todos os estados. A partir de 2027, qualquer que seja sua nova configuração, o Senado terá de se haver com o tema.





Por isso, entramos em contato com a assessoria de imprensa dos 11 candidatos e fizemos a todos a mesma pergunta:





O/a senhor(a) é a favor da ideia de cassação do ministro Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade (e/ou de algum outro ministro do STF que queira acrescentar)?





. Sim





. Não





. Depende





Seja qual for a opção assinalada, explique o porquê da sua resposta.





Dos 11 candidatos, seis responderam “sim”, manifestando predisposição de cassar Moraes. Se eleitos, portanto, chegarão ao Senado predispostos a impichar o ministro do Supremo se for aberto processo contra ele por crime de responsabilidade.





Um deles se diz contrário à ideia, enquanto outros três fazem ponderações: Contarato (PT), Casagrande (PSB) e Meneguelli (PSD). Curiosamente, os três usam a mesma frase: “Ninguém está acima da lei”.





Leia como cada um se manifestou.