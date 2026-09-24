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Polícia

Motorista atinge trailer, quase bate em viatura da polícia e é preso em Vitória

Homem de 43 anos dirigia com sinais de embriaguez e CNH suspensa; teste do bafômetro apontou 1,20 mg/L de álcool, e ele foi liberado após pagar fiança

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 19:40

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

24 set 2026 às 19:40
O homem dirigia, de forma desgovernada, um carro preto com os faróis apagados na Avenida Fernando Ferrari Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi detido após quase bater em uma viatura da Polícia Civil, cerca de dez minutos depois de atingir um trailer de espetinhos em Tabuazeiro, em Vitória, nesta quinta-feira (24). Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência de tentativa de homicídio quando flagraram o motorista dirigindo com os faróis desligados e a parte dianteira do carro danificada. 


A equipe havia saído do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Barro Vermelho, com destino ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Durante o trajeto, o homem chegou a invadir a pista por onde os policiais seguiam, quase provocando uma colisão.


O motorista foi abordado na Avenida Fernando Ferrari. Segundo a Polícia Civil, ele apresentava sinais de embriaguez, e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado. O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 1,20 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. Em depoimento, o motorista admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e afirmou que estava voltando de um bar.


Após consultar os registros do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os policiais descobriram que o motorista havia se envolvido em outra ocorrência pouco antes da abordagem. O sistema apontava uma colisão contra um trailer de espetinhos na Avenida Coronel Martim Figueiredo, em Tabuazeiro.


Segundo o responsável pelo estabelecimento, o homem atingiu o trailer enquanto dirigia de forma desgovernada e deixou o local sem prestar informações.

Dez minutos antes da abordagem, o motorista atingiu um trailer de espetinhos no bairro Tabuazeiro e fugiu sem prestar informações Polícia Civil

Ainda de acordo com a ocorrência, uma consulta aos sistemas de trânsito revelou que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.


O homem foi conduzido ao DEHPP e autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool e deixar o local do acidente sem prestar informações. Após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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